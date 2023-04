Mager resultaat voor Boxtel in Zijtaart

Het is geen geheim dat de vaandelploeg van RKSV Boxtel momenteel alle punten kan gebruiken. Het is naar eigen zeggen ‘alle hens aan dek’. Zondag trad het team in Zijtaart aan tegen VOW. Het leek er lange tijd op dat Boxtel hier de benodigde punten zou pakken, maar het liep toch net iets anders...

De ploeg van coach Michael van de Wal zette VOW meteen onder druk. Hoewel de tegenstander vaker de lange bal hanteerde, waren het de roodwitten die vaker voor het vijandelijke doel opdoemden in Zijtaart. Na wat kleine kansjes, leek na ruim een half uur spelen Boxtel op voorsprong te komen. Maar Haike van Heesch maakte net een beweging te veel, waardoor de kans niet verzilverd werd. Tot aan de rust volgen er nog een viertal schoten, maar allemaal zonder vaart of precisie.

BALVAARDIG

Na de rust bracht VOW een balvaardige spits in. Dat zorgde voor een beter spel van de gasten. Desalniettemin behield Boxtel de overhand in de wedstrijd. Na vijftig minuten was er wederom een grote kans op de 0-1. Valentijn Waals ging op links goed door en bereikte Luis Miguel Ferreira Queridinha. De speler van de Munselploeg zag zijn kopbal echter over de lat gaan.

De roodwitten begonnen daarop aan een mini-offensief waar uiteindelijk wel het eerste doelpunt van de middag uit voortkwam. Na een vermeende overtreding waar niet voor werd gefloten, ging de bal alsnog op de stip na een handsbal. Lars van Hamond eist de penalty op, maar schoot vervolgens op de keeper van VOW. In de rebound was het Van Heesch die het leer alsnog binnen schoot.

GELIJKMAKER

Met de 0-1 op het bord hoopte Boxtel dit resultaat vast te kunnen houden. Toch forceerde VOW enkele minuten later de gelijkmaker. Na een ogenschijnlijk ongevaarlijke aanval viel de bal midden in het zestienmetergebied voor de voeten van een aanvaller. Deze knalde de bal droog in de rechterhoek, buiten het bereik van keeper Raymon Strik. De verdediging van Boxtel keek elkaar even in ongeloof aan, maar de 1-1 stond er toch echt.

VERSTERKING

Op jacht naar de verlossende drie punten drong Boxtel nog wel aan, onder versterking van de intussen ingebrachte reservebank. Maar ook zij boden niet het gewenste resultaat. De verdediging en de sluitpost van de gastheren wisten hun doel verder schoon te houden. Uiteindelijk boekte Boxtel na het laatste fluitsignaal een resultaat, echter niet de benodigde volle mep...

Zondag 16 april speelt RKSV Boxtel weer een thuiswedstrijd tegen de nummer twee van de competitie: Mariahout. De aftrap in sportpark Munsel is om 14.30 uur.