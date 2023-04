Ducks verliest seizoensopener nipt na verlenging

Het affiche van de competitiestart was voor de honkballers van het Boxtelse JRC Ducks hetzelfde als een jaar geleden. Toen behaalden ze in een spannend duel nog de overwinning op PSV uit Eindhoven. Nu moest de thuisploeg na verlenging het hoofd buigen in sportpark Den Wielakker: 13-14.

PSV profileerde zich vorig jaar als een sterke slagploeg en in de eerste inning gaven de bezoekers op eerste paasdag al een waarschuwing af door met twee hardgeslagen ballen één punt te scoren.

Startend werper aan de zijde van Ducks, Yannick Brechenmacher, kwam vervolgens wel iets beter in de wedstrijd en zou vervolgens nog vier punten toestaan verspreid over vijf innings.

Aan slag begonnen de mannen van Ducks het seizoen matig: in de tweede inning werd met drie punten even de leiding in de wedstrijd overgenomen, maar de Boxtelaren speelden verder veel te weinig klaar op de zachte worpen van de PSV-werper. Bovendien was de slagploeg vaak te gretig.

GROOT GAT

Defensief speelde Ducks wel prima, waardoor de wedstrijd lang close was. Tot in de voor Ducks rampzalige zevende inning, waarin vervangend werper Jeroen van Nes moeite had met zijn controle en de Eindhovenaren elf man aan slag kregen met daaruit zeven punten. Een groot gat was dus geslagen, toch toonde Ducks meer leven aan slag in de slotfase.

Door slagwerk van Van Nes, Sam van Dijck, Jan van der Wielen, Bram van der Horst en Yannick Brechenmacher stond het na de reguliere negen innings zelfs gelijk: 13-13. En dus moesten er extra innings gespeeld worden opdat er een winnaar zou komen. De tiende inning was spannend, maar PSV wist een puntje te scoren en Ducks niet, waardoor de wedstrijd eindigde in 13-14. Beste slagman was Jan van der Wielen met 5 uit 6 (.833)