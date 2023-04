Boxtelse tafeltennissers schuiven opnieuw concurrent aan de kant

46 minuten geleden

Het is ongemeen spannend in de landelijke tweede divisie tafeltennis. Taverbo deed zaterdag wat het moest doen: opnieuw winnen van een directe concurrent in de strijd tegen degradatie.

Om te voorkomen dat de Boxtelse formatie volgend seizoen een competitie lager uitkomt, moest Arnemuiden zaterdag in eigen huis aan de kant worden geschoven. De gastheren begonnen sterk aan het duel en kwamen op een 5-2 voorsprong. Zo behaalde Bram Bakker twee winstpartijen op zowel tegenstander Jeroen de Hijde als opponent Emiel de Rijke. Ook Sjoerd Broos won twee van zijn duels. Alleen de dubbel en de eerste partij van Johan van den Nieuwenhuizen gingen verloren. Hij revancheerde zich echter weer met een zege op De Hijde én won vrij simpel van De Rijke.

Met een 6-2 voorsprong had Taverbo de winst al op zak. Echter, de laatste twee ontmoetingen wisten de Boxtelse tafeltennissers niet te winnen, dus werd het slechts 6-4. Wat puntjes extra had Taverbo goed kunnen gebruiken, want Het Markiezaat verraste afgelopen weekend vriend en vijand door met 7-3 te winnen van titelkandidaat Vriendenschaar. Taverbo staat derde maar op slechts één puntje afstand van de nummer vijf, die aan het einde van de rit degradeert. Er zijn nog twee duels te gaan, zaterdag speelt Taverbo de lastige uitwedstrijd tegen koploper Sittard, die kampioen kan worden.

Uitslagen week 14

Senioren

Taverbo 1 - Arnemuiden 1 6-4

Taverbo 2 - ONI 1 3-7

Tanaka 1 - Taverbo 3 8-2

Taverbo 4 - Never Despair 4 3-7

PJS 1 - Taverbo 5 5-5

OTTC 2 - Taverbo 6 6-4

Taverbo 7 – Kruiskamp ’81 2 5-5

Taverbo 8 - JCV 2 6-4

Wilvo/ttv Bergeijk 5 - Taverbo 9 2-8

ROTAC ‘82 5 - Taverbo 10 1-9

Jeugd

Taverbo 1 - Belcrum 5 3-7

Programma week 15

Senioren

DO 13 apr 19:30 Een en Twintig 2 - Taverbo 5

DO 13 apr 20:00 NTTV 1 - Taverbo 6

VR 14 apr 20:00 Slagvaardig (R) 1 - Taverbo 3

VR 14 apr 20:00 Kruiskamp 81 1 - Taverbo 4

VR 14 apr 20:00 Schijndel 1 - Taverbo 7

VR 14 apr 20:00 LUTO 3 - Taverbo 8

VR 14 apr 20:00 JCV 5 - Taverbo 10

ZA 15 apr 15:00 Sittard 1 - Taverbo 1

ZA 15 apr 17:00 Red Stars 1 - Taverbo 2

Jeugd

ZA 15 apr 11:00 Unicum 2 - Taverbo 1