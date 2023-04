Jorick de Vos is namens Irene aan de bal tijdens het duel in november. Toen won zijn ploeg overtuigend van Essche Boys met 2-6.

Irene en Essche Boys ontmoeten elkaar donderdag in derby

zo 9 apr., 16:30

Wie neemt afstand van de degradatiezone in de vierde klasse? Zowel Irene als Essche Boys kunnen donderdag 13 april een belangrijke stap zetten. Zij ontmoeten elkaar die dag om 20.00 uur in het Gemondse sportpark De Laat.

Beide ploegen hebben afgelopen seizoen laten zien dat ze van iedereen kunnen winnen en verliezen. Zo speelden de Esschenaren eind januari nog knap gelijk tegen titelkandidaat Avesteyn om enkele weken later te verliezen van laagvlieger Woenselse Boys.

De Gemondenaren op hun beurt lijken vaak prima mee te kunnen draaien met de subtoppers, maar beleven een moeizame tweede competitiehelft met vier punten uit acht wedstrijden. Essche Boys lijkt met negen punten uit evenzoveel duels meer in vorm, maar dat is puur op basis van de resultaten na de winterpauze. Vergeet niet dat de Esschenaren in november nog een flink pak op de broek kregen van Irene in eigen huis: het werd 2-6. Zullen de blauwwitten zich revancheren of laten de roodhemden zich dat niet gebeuren en zetten ze weer de weg naar boven in?

Momenteel staat Irene op een ‘veilige’ tiende plek, maar ook op slechts twee punten afstand van de degradatiezone. Essche Boys heeft een paar puntjes meer en vertoeft op een achtste positie. Dat team kan ingehaald worden door de Gemondse formatie als ze weer verliezen. Of juist aansluiting vinden bij de subtop.

Het zal blijken. Eerder berichtte deze krant dat het duel morgen, maandag 10 april (tweede paasdag) zou plaatsvinden, maar dat bleek onjuist. De derby is donderdag 13 april om 20.00 uur in sportpark De Laat aan de Kaal Hoefsteeg.