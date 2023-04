JO11-1 van RKSV Boxtel maakt furore en wint met 5-3 van PSV. Jason van der Struijk (onderste rij, tweede van links) maakte een goal en gaf twee assists. Zijn tweelingbroer Vince had als keeper (linksachter) ook een belangrijk aandeel in een van de goals met een verre uittrap.

‘Goede ontwikkeling Boxtel JO11-1 beloond met winst op PSV’ (foto’s)

wo 5 apr., 13:30

PSV aan de kant schuiven doe je niet zomaar. Toch wonnen de jeugdvoetballers van RKSV Boxtel met 5-3. Frank van der Struijk uit Lennisheuvel is trots op zijn pupillen, onder hen zijn zonen Jason en Vince. ,,We moeten altijd 100 procent ons best doen, dat is het belangrijkste”, zegt de tweeling.

,,Ik kan best ver trappen en als keeper zo een assist geven op Jason”, zegt Vince. De doelman staat pas drie maanden op goal bij JO11-1 omdat hij vaak last had van zijn rug. De 9-jarige groeit namelijk best snel. Maar hij blijkt een talentvol keeper, zegt vader Frank: ,,Hij coacht goed, en fanatiek”, glimlacht de coach. Jason blijkt een rappe aanvaller die regelmatig een assist levert of een goal maakt. ,,Tegen PSV had ik twee assists en een doelpunt.”

ÉÉN WISSEL

De prestaties van de jeugdploeg is des te knapper omdat liefst vier van de negen voetballers eigenlijk nog een leeftijdsklasse te hoog spelen, zo ook Jason en Vince. ,,En wij hebben maar één wissel”, zegt Vince.

Toch zijn de jongens dit voetbaljaar al twee van de drie periodes kampioen geworden. ,,Dat ze tegen een team van PSV mochten voetballen, én winnen, is een beloning voor de stijgende lijn dit seizoen!”, vertelt Frank. ,,Ze begonnen wat zenuwachtig en de nummer tien van PSV was technisch erg goed, maar uiteindelijk hebben ze zich erg goed onder de druk uitgespeeld.”

Met twee punten afstand op de koploper, zit ook een derde titel er nog in. Frank: ,,Maar promoveren doen we niet. Dit is al de hoogste klasse, anders zouden ze volgend seizoen landelijk moeten gaan voetballen.” Vince: ,,Ik vind het wel prima als we een beetje in Brabant blijven voetballen.” Jason: ,,Nou, ik zou dat zelf wel leuk vinden om landelijk te spelen.”

PROFVOETBALLER

Natuurlijk krijgen Vince en Jason de vraag of ze zelf ook profvoetballer willen worden, net als hun vader. Die speelde dertien seizoenen in de Eredivisie voor Willem II en Vitesse. ,,Ja natuurlijk!”, zeggen ze allebei. ,,Waar we dan willen voetballen? Dan in de jeugdopleiding van PSV”, zegt Jason. ,,Dat is onze favoriete club”, vult Vince aan.

Frank zou het leuk vinden voor zijn zonen, maar een moetje is dat absoluut niet: ,,Als het komt, komt het. Maar daar druk op leggen, werkt averechts: dan gaat de lol om te spelen er vanaf... Nu hoef ik ze helemaal niet te motiveren, ze zijn hier altijd in de tuin met de bal bezig.”