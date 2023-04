Wim Braken vrijwilliger van het jaar bij DVG

di 4 apr., 18:42

De Liempdse voetbalvereniging DVG heeft Wim Braken uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar. Dat gebeurde tijdens een feestavond op zaterdag 25 maart om alle mensen die zich voor de club inzetten te bedanken.

Wim Braken is sinds 1987 als vrijwilliger actief bij de jeugdafdeling van DVG. Hij was jarenlang jeugdleider, begeleide tot 2000 als trainer-coach tal van teams en maakte 21 jaar deel uit van de jeugdcommissie. Drie jaar vervulde hij daarbinnen zelfs een dubbelfunctie.

Wim is al acht jaar lid van de jeugdactiviteitencommissie, verkoopt bij de thuiswedstrijden van het eerste elftal loten voor de supportersclub, begeleidt elke dinsdagavond het kienen en is vrijwel elke zaterdagmiddag te vinden in sportpark De Roode Bleek. Een man die van grote waarde is voor de voetbalvereniging.