Degradatiekraker tafeltennis prooi voor Taverbo

35 minuten geleden

Liefst vier van de zes teams in de landelijke tweede divisie tafeltennis zijn verwikkeld in de strijd tegen degradatie. Zo ook Taverbo. De Boxtelaren zetten zaterdag een belangrijke stap richting lijfsbehoud: de thriller tegen Het Markiezaat in Bergen op Zoom werd met 6-4 gewonnen.

De directe concurrent Kristian Davidse, Peter Stolk en Nermin Smajic zag de gasten uit Boxtel sterk uit de startblokken komen. Taverbo begon goed met een 2-1 voorsprong na drie duels. Maar de thuisploeg kwam weer op gelijke hoogte. Sjoerd Broos en Nicolas Daub speelden een erg slordige dubbelwedstrijd tegen de West-Brabanders. Broos herstelde zich in een mentaal veeleisende wedstrijd tegen Peter Stolk door na een 0-2 achterstand in games alsnog met 3-2 te winnen. Maar Daub en Bram Bakker konden de 3-2 voorsprong niet uitbreiden. Sterker nog: zij verloren allebei hun duels en lieten Het Markiezaat weer op een 4-3 voorsprong komen.

Daub moest namens Taverbo knokken tegen Stolk om weer op gelijke hoogte te komen. Ook deze ontmoeting werd pas na vijf games beslist; in het voordeel van de Boxtelaren. Broos won daarna met overtuiging zijn derde individuele wedstrijd van de dag van Nermin Smajic: een zege hing alsnog in de lucht. Daarvoor moest Bakker echter winnen van Kristian Davidse. Dat bleek geen probleem: hij won drie games op rij waardoor de tafeltennissers terug konden reizen naar Boxtel met een 6-4 overwinning op zak. Zaterdag 8 april is het vervolg van de degradatiestrijd. Het duel tegen Arnemuiden, die slechts twee punten boven de Boxtelse formatie staat, start om 16.00 uur in de accommodatie aan de Voetboog.