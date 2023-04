Jeugd MEP rent 2.383 euro bijeen voor Leergeld

1 uur geleden

Ruim 43 kilometer rende het team JO14-2 van hockeyclub MEP zondag. Daarmee zamelde het maar liefst 2.383,35 euro in voor stichting Leergeld Boxtel.

Het bleef niet bij dit bedrag. Leergeld mocht ook nog eens vijftig pennen en een aparte cheque van 215 euro in ontvangst nemen. ,,Een geweldige prestatie”, aldus voorzitter Arjen Witteveen, die zondag de gift in ontvangst nam. ,,Hiermee kunnen we weer veel jongeren helpen.”

De hockeyers hielden hun sponsorloop van België naar Boxtel in het kader van MEP maatschappelijk. Alle teams van de hockeyclub zetten zich jaarlijks in voor de Boxtelse samenleving. Dat kan op allerlei manieren, bijvoorbeeld door zwerfafval op te ruimen, kerstkaarten te maken voor ouderen, producten in te zamelen voor de voedselbank, of een flink stuk te rennen voor een goed doel.

De jongens liepen in estafettevorm. Samen legden ze iets meer dan de klassieke marathonafstand van 42 kilometer en 195 meter af. Op de Markt in Boxtel kwamen ze zondagmiddag aan, vol trots en voldaan na hun sportieve uitdaging. Arjen Witteveen was present om de jongens te feliciteren en meteen te bedanken namens stichting Leergeld.