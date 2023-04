Basketballers JRC U14 ongeslagen kampioen

28 minuten geleden

De basketballers van JRC Boxtel U14-1 (tot 14 jaar) werden vrijdagavond ongeslagen kampioen. Met 87-48 werd ook Black Eagles verslagen.

Het was een waar spektakel in sporthal De Braken. Al weken hingen de aankondigingen voor deze kampioenswedstrijd in de kantine en er was veel publiek op afgekomen. De sfeer in de zaal was geweldig. De spelers werden op NBA-achtige wijze voorgesteld aan het publiek. JRC U14-1 startte met de basisspelers Ryan (‘de strateeg’), Sammy (‘man of steals’), Bram (‘fast-break-Bram’), Abel (‘jumping krullenbol’) en Jens (‘the finisher’).

De wedstrijd begon met een paar snelle scores van Ryan en Jens, maar werd daarna wat rommelig. De spanning was op de gezichten van de spelers af te lezen. Tegenstander Black Eagles uit Rosmalen, een van de grootste Brabantse verenigingen, profiteerde daarvan en kwam zelfs even op voorsprong (14-16). Gelukkig wist JRC zich te herpakken en kwam de scoremachine weer op gang. Dankzij een aantal fraaie acties van Willem (‘teamplayer’), Juultje (‘het geheime wapen’), en Julian (‘van alle markten thuis’) was er bij de rust een mooie voorsprong van 10 punten voor JRC: 36-26.

OP STOOM

Na rust kwam JRC pas echt op stoom. Coaches Jeroen en Anouk hadden de spelers weer op scherp gekregen en dat resulteerde in een strakke verdediging van het hele team. Met name Jonah (‘the defender’) zich liet gelden en het regende onderscheppingen en rebounds. Met strakke passes wisten de spelers elkaar perfect te vinden en met een score van Milan (‘linkshandige trukendoos’) kwam de overwinning al duidelijk in zicht.

Het spel werd ondertussen alleen maar mooier. Er werd scherp naar elkaar gekeken en rond gepasst. De centers Abel en Jens werden goed gevonden en waren niet meer te stoppen. De prima uitgedachte score van Juultje en verre driepunter van Ryan brachten het publiek op de banken. In de laatste aanval kwam de bal bij Timo (‘de harde werker’) en hij zette met een prachtige score de overwinning van JRC op het scorebord: 87 – 48!

Scores JRC: Jens 30 punten, Abel 20, Julian 14, Ryan 13, Bram, Milan, Willem, Timo en Juultje allen 2.

Een bijzondere prestatie, niet alleen omdat het team ongeslagen bleef maar een kampioenschap in maart ook een zeldzaamheid is.