Makkelijke middag voor vaandelteam van ODC

1 uur geleden

ODC kende zondag weinig problemen in de thuiswedstrijd tegen Vlijmense Boys, de nummer voorlaatst op de ranglijst. De tricolores wonnen eenvoudig met 4-0 door treffers van Tijn Trommelen, Ayoub Omair, Sjoerd van Lokven en Stijn Pijnenburg. Het enige wat de ploeg zichzelf kon verwijten is dat er - met name voor rust - niet meer doelpunten vielen.

ODC domineerde vanaf het begin en kwam in de twaalfde minuut al op voorsprong. Lennart Sannen speelde Just van Wijk aan die van dichtbij op Vlijmense Boys-keeper Coen Burg stuitte. Vanuit de rebound kwam de bal voor de voeten van de meegelopen Trommelen die eenvoudig kon scoren: 1-0. Vervolgens kabbelde de wedstrijd rustig voort en nam de thuisploeg wat gas terug.

Na een halfuur spelen kregen de Boxtelaren de kans om de score te verdubbelen. Ayoub Omair zette Sannen vrij voor het doel maar doelman Burg redde knap. In de fase die volgde kreeg ODC nog een paar grote kansen. Van Wijk schoot in de 34e minuut net naast en enkele minuten later raakte Sannen de paal na een mooi opgezette aanval. Aan de andere kant kregen de gasten een goede mogelijkheid na een individuele actie van Nadim Azzoubaa. Keeper Robbie Roelofs moest daarbij gestrekt naar de hoek om de 1-1 te voorkomen.

Op slag van rust dacht ODC aan een penalty toen Omair binnen de zestien werd neergehaald. De scheidsrechter zag er echter niks in.

Direct na de pauze gingen de tricolores verder met het zoeken naar een tweede treffer. Dat begon met een afstandsschot van Tijn Boons dat door de uitblinkende Burg ternauwernood tot hoekschop werd verwerkt. In de 55e minuut was het eindelijk raak en hoe. Omair werd net buiten de zestien aangespeeld en haalde vanuit de draai in één keer uit waarna de bal schitterend in de korte hoek verdween: 2-0. Daarmee was de wedstrijd feitelijk gespeeld.

De doelpuntenhonger van de Molenwijkploeg was echter nog niet gestild. Er kwamen meer kansen en in de 75e minuut volgde de 3-0. Trommelen stond aan de basis van die treffer. Hij werd op rechts diep gestuurd, behield het overzicht en stelde captain Van Lokven in staat om de bal binnen te schieten. Vlak voor tijd zorgde invaller Pijnenburg voor de 4-0 eindstand. In eerste instantie werd zijn schot nog gekeerd door Burg maar in tweede instantie was de Vlijmense doelman kansloos.

ZESDE PLEK

Door de tweede zege op rij is ODC weer gestegen op de ranglijst. De tricolores staan nu samen met DVG op de gedeeld zesde plaats met 24 punten uit negentien wedstrijden. Het staat echter dicht op elkaar want het verschil met de nummer elf is slechts vier punten, dus het is nog niet gespeeld. Voor ODC staat er komend paasweekend geen wedstrijd op het programma. Het eerstvolgende duel is op zondag 16 april. De ploeg van trainer Piet Drijvers gaat dan in Sint-Michielsgestel op bezoek bij SCG’18. De aftrap is om 14.30 uur.