JO14-2 van MEP holt van België naar Boxtel

1 uur geleden

Het team JO14-2 van hockeyclub MEP rent zondag 2 april van het Belgische Postel naar Boxtel. Dat doen ze in estafettevorm. Het is een sponsorloop voor stichting Leergeld Boxtel van circa 43 kilometer.

De jongens hadden precies de klassieke marathonafstand willen lopen, vandaar de keuze voor Postel. De route is iets langer. De hockeyers houden de sponsorloop in het kader van MEP maatschappelijk. Alle teams van de club zetten zich minstens een keer per jaar in voor de Boxtelse samenleving. JO14-2 holt onder begeleiding van twee fietsers en een haas, in dit geval is dat een coach. Sponsoren is nog mogelijk. Wie een bijdrage wil doneren, kan dit aangeven via het mailadres maatschappelijk@mhcmep.nl. Het team verwacht zondag rond kwart voor drie ‘s middags op de Markt in Boxtel aan te komen. Daar neemt voorzitter Arjen Witteveen van stichting Leergeld Boxtel de cheque in ontvangst.