RKSV Boxtel verliest bij Pusphaira in tweede helft

46 minuten geleden

Een strafschop hielp RKSV Boxtel zondag in Eindhoven niet aan een doelpunt, laat staan aan de winst tegen studentenclub Pusphaira. De Munselploeg kampt met de nodige blessures en moest ook de geschorste Lars van Hamond missen. Voor rust bleef de schade beperkt, in de tweede helft werden de gasten overlopen.

Jesse van Homelen, Valentijn Waals en David Iwuchukwu zijn momenteel geblesseerd en enkele spelers hangen tegen uitvallen aan. RKSV Boxtel trok dan ook met een aangepast team ten strijde. Niettemin ging het elftal voortvarend van start, met Stijn van der Steen die een paar keer goed doorkwam op rechts. Deze aanvallen draaiden op corners uit, maar niet op een voorsprong.

STRAFSCHOP

Na zeven minuten dacht Boxtel de score te kunnen openen na een onnodige overtreding op Sven van Heesch. De Eindhovense linksback duwde hem over de achterlijn. De bal ging op de stip, Luiz nam de strafschop. De keeper stopte de pingel, maar volgens de scheidsrechter had de goalie te vroeg bewogen en dus mocht de penalty over. Opnieuw werd de strafschop een prooi voor de doelman.

De wedstrijd golfde hierna wat op en neer zonder echte kansen. Daar bracht Pusphaira verandering in na een vrije trap op links. De bal werd bij de tweede paal ingebracht. Rechtsbuiten Van Eindhoven streepte hem met een schitterende halve omhaal onhoudbaar binnen.

Lars Timmers zag dat niet meer vanaf het veld, hij verliet het strijdtoneel geblesseerd. Nessiem Trieling verving hem. Boxtel ging met een kleine achterstand rusten. Na de pauze bleek ook Sven van Heesch niet verder te kunnen vanwege een hamstringblessure. Rick van Hamond betrad het veld. Opnieuw omzettingen in de ploeg. De Eindhovenaren werden intussen sterker. Na vijftig minuten leek de 2-0 te vallen, maar de grensrechter vlagde voor buitenspel en de uitstekend fluitende scheidsrechter ging daarin mee. De bijna-treffer bleek een voorbode voor het verdere verloop van de wedstrijd. In het laatste kwartier volgden de doelpunten elkaar in hoog tempo op. De thuisploeg mocht drie goals bijschrijven, een daarvan was een eigen doelpunt van RKSV Boxtel. 4-0 stond er op het scorebord. De bezoekers roemden de sportiviteit van de studentenploeg.

Zondag gaat Boxtel op bezoek bij VOW in Veghel, de aftrap daar is om 14.30 uur. De Munselploeg kan de punten gebruiken.