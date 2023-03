ODC toont veerkracht en boekt zege

ma 27 mrt., 15:54

ODC heeft een knappe prestatie geleverd door zondag in de thuiswedstrijd tegen FC Engelen een 0-2 achterstand na rust om te buigen. Door twee treffers van jubilaris Sjoerd van Lokven - hij speelde zijn vierhonderdste wedstrijd voor de tricolores - kwamen de Boxtelaren eerst langszij waarna Dirk van der Struijk de winnende 3-2 binnenkopte.

Een zwaarbevochten maar bijzonder welkome overwinning voor de ploeg van trainer Piet Drijvers die nu is gestegen naar de achtste plaats op de ranglijst.

Na drie nederlagen op rij was het voor ODC zaak om weer eens punten te gaan pakken om uit de gevarenzone weg te komen. Dat moest dan op eigen veld gebeuren tegen FC Engelen. Voor de winterstop boekten de tricolores in Engelen een knappe overwinning met daarbij een hoofdrol voor spits Lennart Sannen. Trainer Piet Drijvers kon deze keer echter niet over zijn topscorer beschikken en zag diens vervanger Stef van Alphen al vroeg in de wedstrijd uitvallen met een blessure.

De thuisploeg keek op dat moment al tegen een 0-1 achterstand aan. Want in de vierde minuut kon Junior van Beers namens de gasten ongehinderd de openingstreffer binnenkoppen. ODC speelde in die fase erg slordig en kreeg nauwelijks kansen. Keeper Robbie Roelofs voorkwam in de twintigste minuut de 0-2 na een schot van Fons Bosman. Het bleek uitstel van executie want tien minuten later werd het alsnog 0-2 toen Luca Schrier een snelle tegenaanval van FC Engelen met het hoofd afrondde: 0-2. Het enige wat de Molenwijkploeg daar voor de pauze tegenover kon stellen, was een kans voor Stijn Smulders die een voorzet van Stijn Pijnenburg net niet kon binnenwerken.

LANGE SOLO

Het leek bij rust een sombere middag te gaan worden voor de Boxtelse supporters. Maar na de thee begon het opeens te lopen bij de mannen van trainer Drijvers. Daarbij hielp de snelle aansluitingstreffer van captain en jubilaris Van Lokven. In de 52e minuut begon hij aan een lange solo die met een bekeken schot in de verre hoek werd afgerond: 1-2. Tien minuten later kreeg hij na een afgeslagen aanval de uitgelezen mogelijkheid op de gelijkmaker maar zijn schot ging hoog over.

ODC voelde dat er meer in zat en speelde opeens met veel meer beleving en vertrouwen dan voor rust. In de 64e minuut viel de verdiende gelijkmaker na een mooie aanval. Een splijtende dieptepass van Just van Wijk bereikte de weggelopen Pijnenburg. Die behield het overzicht en stelde Van Lokven in staat om de gelijkmaker te scoren (2-2). De vraag was of er nog meer in het vat zat voor de tricolores. Dat bleek inderdaad zo te zijn. In de 67e minuut slingerde Pijnenburg vanaf links een corner voor het doel die door Dirk van der Struijk knap werd ingekopt: 3-2. Wat volgde, waren 25 hectische minuten. De bezoekers probeerden de gastheren onder druk te zetten met hoge voorzetten vanaf de zijkant. De Boxtelse verdediging had het lastig maar hield uiteindelijk stand mede door enkele knappe reddingen van doelman Roelofs.

Door de overwinning is ODC gestegen naar de achtste plaats op de ranglijst met 21 punten uit achttien wedstrijden. Zondag 2 april speelt ODC opnieuw thuis, dit keer tegen Vlijmense Boys. De aftrap is om 14.00 uur.