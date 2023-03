Alle basisschoolkinderen uit groepen vijf tot en met acht doen mee aan de Koningsspelen. Dat brengt ieder jaar weer honderden sportievelingen op de been in sportparken Munsel en Den Wielakker.

Sportparken kleuren oranje voor Koningsspelen

1 uur geleden

Lekker bewegen en met elkaar de competitie aangaan. Sportpark Munsel staat ook dit jaar in aanloop naar Koningsdag in het teken van de Koningsspelen. Vrijdag 21 april barst het sportieve evenement los voor kinderen uit groepen vijf tot en met acht.

Organisator Buurtsport Boxtel belooft een fraaie dag voor de jeugd van basisscholen in de gemeente Boxtel onder het motto ’1-2 iedereen doet mee’. Doel van het jaarlijkse evenement is niet alleen een leuke dag op touw zetten, maar ook om kinderen mee te geven dat een gezond ontbijt en lekker bewegen belangrijk is.

Liefst 1071 basisschoolleerlingen verwacht Buurtsport Boxtel, die hiervoor samenwerkt met RKSV Boxtel, atletiekclub Marvel, honk- en softbalvereniging Ducks, rugbyclub Ducks en MEP. Een deel van de clubs stelt de accommodatie beschikbaar, maar er worden ook materialen en vrijwilligers voor deze dag aangeleverd.

OPENINGSDANS

Wethouder Hans Heesen (sport & onderwijs) zal de officiële opening van de Koningsspelen verrichten. Daarna volgt het Koningsspelenlied van dit jaar: ZiggZagg. Dansdocente Lara Knoops heeft voorafgaand aan het evenement een workshop gegeven aan een groepje kinderen voor de openingsdans op het podium.

De leerlingen maken 21 april kennis met verschillende verenigingssporten: voetbal,hHockey, atletiek, rugby en honk- & softbal. De klassen strijden tegen andere klassen van een andere school.