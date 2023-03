Internationale wedstrijden voor RKSV Boxtel

53 minuten geleden

RKSV Boxtel ontvangt woensdag 5 april drie Engelse voetbalteams. Jeugdteams van de Munselclub spelen om 18.30 uur op eigen veld wedstrijden tegen de Britten. Internationale ervaring dus voor JO15-1, JO13-1 en JO12-1.

De tegenstanders zijn teams van de North Chadderton School uit Engeland, gelegen ten noordoosten van Manchester. Q&Q sportevents heeft Maikel van de Zand, jeugdcoördinator O13 en O14 bij RKSV Boxtel, benaderd om deze duels mogelijk te maken.

Acht Engelse scholen reizen in de eerste week van april naar Nederland, onder meer voor een bezoek aan de PSV Soccer school. Dit bezoek wordt geregeld door een Engelse touroperator. Die heeft Q&Q Sportevents uit Nederland benaderd, om het verblijf van de Britse voetballers in Nederland verder in te vullen met oefenduels tegen plaatselijke voetbalverenigingen.

Bij RKSV Boxtel staan 5 april drie wedstrijden op het programma, die allemaal om 18.30 uur starten: JO15-1: ‘Boys under 15-1’, JO13-1 - ‘Boys under 14-1’ en JO12-1 - ‘Boys under 13-1’.

De jongens onder 12 spelen voor het eerst op een heel veld en maken kennis met spelregels die pas een seizoen later voor hen gaan gelden, onder andere de buitenspelregel. Publiek is welkom om de wedstrijden te komen aanschouwen.