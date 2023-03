Voorinschrijving avondvierdaagse Boxtel van start

di 14 mrt., 13:04

De Boxtelse avondwandelvierdaagse staat van dinsdag 6 tot en met vrijdag 9 juni op het programma. Voorinschrijven is al mogelijk en kan tot en met zaterdag 3 juni. KBO/Keistampers organiseert het wandelevenement.

Om de lopers de nodige variatie te bieden en heel Boxtel bij de vierdaagse te betrekken, starten de wandelaars elke dag ergens anders. Dinsdag bij gemeenschapshuis De Rots, woensdag vanaf De Walnoot, donderdag bij de Sint-Theresiaschool in Lennisheuvel en vrijdag vanuit het Jacob-Roelandslyceum. Deelnemers kunnen vijf of tien kilometer lopen. De eerste drie dagen is het mogelijk om tussen 18.00 en 19.00 uur te starten, op de slotdag beginnen de lopers op de langste afstand om 17.30 uur en op de kortste om 18.30 uur. De finish is op de Markt.

Bij voorinschrijving kost deelname met medaille 3,90 euro en zonder 2,40 euro. Wie zich niet van tevoren inschrijft, betaalt een euro meer. Leden van de KBO Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde mogen gratis meelopen, een medaille kost wel geld. Aanmelden kan al, via www.dekeistampers.nl.