Zwijnenburg neemt afscheid met scherpe toespraak

Op de foto: Raadslid Peter den Ouden (Samenwerking 95) nam donderdag ook afscheid van burgemeester Jeannette Zwijnenburg. (Foto: Rens van den Elsen).

Burgemeester Jeannette Zwijnenburg nam donderdagmiddag officieel afscheid van de gemeente Haaren. De grote opkomst deed haar goed. ,,Met illusies armer, maar ook zoveel ervaringen rijker ga ik hier weg", gaf ze aan in haar toespraak, die nog wat steekjes onder water bevatte richting haar oude collegeleden.

In februari zegden de wethouder het vertrouwen in Zwijnenburg op en ontstond er een bestuurscrisis in Haaren. Dit tot groot ongenoegen van de Brabantse commissaris van de Koning Wim van de Donk. Hij stelde kort daarna Yves de Boer aan als waarnemend burgemeester die de scherven weer aan elkaar moest plakken.

Zwijnenburg gaf haar speech nog wat vilein mee door over 'onoorbare zaken' en 'smoezelige procedures' te spreken. ,,De basisschooljeugd vroeg me vaak of de burgemeester de baas van de gemeente is. Inmiddels weet ik dat dit een illusie is", sprak ze tot de ruim tweehonderd toehoorders op haar afscheidsreceptie op het gemeentehuis in Haaren. Maar ze gaf ook aan de opdracht tot het opsplitsen van de gemeente als een onmogelijke taak te zien. Toch liet ze iedereen weten zich liever te focussen op de ervaringen die ze heeft opgedaan, met de gemeenteraad, de brandweer, maar ook als gildevrouw van het Sint-Willebrordusgilde in Esch en met de stichting Friends of Europe. ,,Het was fantastische om uw burgemeester te mogen zijn", sprak Zwijnenburg.

Ze had daarnaast warme woorden voor alle dorpen binnen de gemeente. Voor Esch hoopte ze dat het altijd de glimlach van Brabant mag blijven. ,,Dat de dwarsverbanden in dit dorp mogen blijven bestaan en dat er zodoende altijd iets georganiseerd kan worden, zoals het bierpompfeest."

Van het huidige college waren alleen wethouders Harry van Hal en Carine Blom aanwezig, maar zij lieten zich wat meer op de achtergrond. Hen werd door een groot deel van de aanwezigen verweten 'niet netjes' te hebben gehandeld.

Tekst en foto: Rens van den Elsen.