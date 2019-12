Zes uur reizen voor een kribke

De Kribkesroute blijkt weer een schot in de roos. Liempde is ook dit jaar weer overspoeld met kerststallen; circa 260 kerststallen in totaal, van groot tot klein. En natuurlijk stormen bezoekers af op de bezienswaardigheid. ,,Nog nooit was het zo druk tijdens de eerste week van de Kribkesroute", vertelt medeorganisator Jan Kuppens. Hij is tevens chauffeur van een buurtbus, lijn 203 's-Hertogenbosch-Liempde. De vrijwilliger ziet bezoekers uit heel het land afkomen op het kerststallenfestijn...

Vanaf de stations in Boxtel en 's-Hertogenbosch stappen deze decemberdagen wat extra mensen op de buurtbus van Kuppens. Om in Liempde uit te komen. 's-Gravezande, Roosendaal, Bergen op Zoom: vanuit allerlei plaatsen trekken mensen naar het dorp om de Kribkesroute te lopen: vier wandelingen langs allerlei bijzondere creaties. ,,Vorige week zaterdag stapten bij station Boxtel vier personen in die naar Liemdpe gingen. Zij waren al om negen uur 's ochtends vertrokken met het openbaar vervoer vanuit Hoogeveen."

Maar de verbinding met Boxtel sluit al niet bijster goed aan vanuit de Drentse plaats, kreeg Kuppens van het viertal te horen. ,,Onderweg moesten ze drie keer overstappen, daarna nog met de buurtbus mee en drie uur laten kwamen ze aan in Liempde. Ze hadden ruim drie uur de tijd om de kerststallen te bekijken, want rond vier uur ging de laatste bus vanuit het dorp weer terug."

Zo blijkt, mensen hebben er maar wat voor over om de Kribkesroute te bezoeken, weet Kuppens. Tot en met Driekoningen (maandag 6 januari) is het evenement nog in de lucht. Ook is het mogelijk om vanavond met een treintje de kerststallen te bewonderen tijdens 'Kribke by Night'. Er is een halte bij pannenkoekenrestaurant 't Struifhuis aan het Raadhuisplein, het voertuig rijdt vanavond rond tussen 18.30 en 20.30 uur. Ook morgen, zondag 29 december kunnen mensen opstappen tussen 13.00 en 17.00 uur. Meer informatie is te vinden op de Facebookpagina van de Kribkesroute. (Foto: Albert Stolwijk).