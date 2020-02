Zangjeugd op de Markt voor videoclip over klimaat

De zangjeugd van de Star Company is momenteel druk bezig op de Markt om hun videoclip op te nemen. Jaarlijks zamelt het muzikale project van onder meer Inge van den Biggelaar met de actie geld in voor een goed doel. In de editie van 2020 is de Voedselbank Boxtel aan de beurt. De video gaat over het klimaat en ook burgemeester Ronald van Meygaarden zal een rol erin spelen.

Jaarlijks organiseert The Star Company een benefietconcert in het theater met zang en dans. Kinderen in de leeftijd van zes tot negentien jaar kunnen hieraan meedoen. Ieder jaar wordt ook een lied opgenomen, inclusief videoclip. De opbrengst ervan gaat deze keer in zijn geheel naar stichting Voedselbank Boxtel en ter ondersteuning van kansarme kinderen in de gemeente Boxtel.

Naast van Meygaarden zullen ook wethouders Peter van de Wiel (onder meer verantwoordelijk voor duurzaamheid in Boxtel) en Marusjka Lestrade (onderwijs) meedoen.