Is er een vergunning nodig voor een overkapping aan huis?

ma 8 apr, 06:00

Terrasoverkappingen zijn populairder dan ooit. En daar waar we voorheen nog kozen voor een houten of aluminium overkapping, gaan we de laatste jaren massaal voor de glazen terrasoverkapping. Niet zo verwonderlijk, want een overkapping met alleen een houten dak en zijbalken zorgen er niet bepaald voor dat je ‘s winters lekker beschut van je tuin kunt genieten. Je hebt er dan alleen plezier van als de temperaturen aangenaam zijn. En de rest van het jaar zit je binnenshuis in een veel donkerdere ruimte; want een terrasoverkapping aan huis van hout zorgt voor een belemmering van de lichtinval.

Mooie, lichte terrasoverkapping van glas

Je zult niet de eerste zijn die spijt heeft gekregen van een dergelijke overkapping aan huis. Maar tegenwoordig kiezen we verstandig voor licht en ruimte. De terrasoverkapping van nu bestaat uit een aluminium constructie met glazen schuifpuien. Zo kun je zomer én winter genieten van je buitenruimte, en boet de lichtinval in je huis aan niets in. Alleen, mag je zomaar een terrasoverkapping laten plaatsen in je achtertuin, of is daar toch een vergunning voor nodig?

Terrasoverkapping, is daar een vergunning voor nodig?

Wil je een overkapping kopen en vraag je jezelf af of je rekening dient te houden met een vergunning hiervoor? Doorgaans is er geen vergunning nodig voor het plaatsen van een terrasoverkapping, maar dat wil niet zeggen dat er geen regels zijn gebonden aan de overkapping zelf, zoals over de grootte van terrasoverkapping bijvoorbeeld. Wij raden sowieso bewoners altijd aan te informeren bij de eigen gemeente in hoeverre er een vergunning nodig is, want dit kan namelijk verschillen per gemeente.

Regels omtrent een terrasoverkapping

In bepaalde gevallen kan er toch sprake zijn van het aanvragen van een vergunning; zodra de terrasoverkapping vanaf de straatzijde te zien is kan het zijn dat je hiervoor de vergunning dient aangevraagd te worden. Houd daarnaast rekening met de onderstaande regels m.b.t. de terrasoverkapping:

De terrasoverkapping mag niet meer dan 30 vierkante meter omvatten

Houd rekening met de hoogte van de overkapping, ook hieraan kan de gemeente regels hebben gebonden

De terrasoverkapping mag niet meer dan de helft van de tuin beslaan. Het kan dus niet zo zijn dat in een kleine tuin een grote overkapping wordt geplaatst waardoor er nog een klein strookje tuin overblijft.

De terrasoverkapping moet in de achtertuin komen en mag dus nooit aan de voorzijde van de woning komen.

Terrasoverkapping zelf plaatsen

Sommige terrasoverkappingen zijn zelf te plaatsen, kijk maar eens op de website van Foravida, hier zijn zowel zelf te plaatsen overkappingen verkrijgbaar, maar ook glazen schuifwanden tot volledige overkappingen - die je maar beter wel door een expert kunt laten plaatsen. Houd rekening met de geldende regels voor de terrasoverkapping; je zult niet de eerste noch de laatste zijn die de terrasoverkapping dient aan te passen dan wel te verwijderen; zonde van de investering en het levert een hoop onnodige frustratie op. Houd je dus aan de regels en je kunt eindeloos genieten van je eigen terrasoverkapping.