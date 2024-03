Culinair genieten tijdens de Proeftuin

Lionsclub Boxtel Belles Amies houdt zondag 14 april de dertiende editie van het culinaire evenement Proeftuin. Op het grasveld van de creatieve vakschool SintLucas aan de Burgakker zijn tussen 14.00 en 19.00 uur allerlei hapjes en drankjes te proeven. De opbrengst van de smakelijke middag gaat naar stichting Woongewoon.

Boxtelaren kunnen kennismaken met lekkernijen van Brasserie Cis en restaurant De Rechter en van patisserie De Koekenbakker. ,,Iedere horecagelegenheid maakt vijf kleine, gevarieerde hapjes”, legt Yvonne van As uit.

Zij is voorzitter van de Proeftuin-commissie en heeft de menukaarten al gezien: ,,Ik verzeker je dat het smullen wordt.”

KINDERACTIVITEITEN

Ook zijn er activiteiten voor kinderen. ,,De ommuurde tuin van SintLucas leent zich daar perfect voor”, aldus Van As. Terwijl ouders bijkletsen en genieten van de versnaperingen, is er voor de jongste jeugd vermaak. Zij kunnen nagels lakken, sleutelhangers en snoepkettingen maken en er is silent disco en een ranjabar. Oudere kinderen kunnen deelnemen aan diverse sportieve en muzikale activiteiten verdeeld over het terrein.

DANSEN

Leden van The Rodeo Dancers uit Gemonde geven een demonstratie linedancen en Marcia Treffers van Moevz Sport & Dans verzorgt twee dansoptredens. De Boxtelse coverband Stoke sluit de dag af.

Het goede doel waar Belles Amies zich dit jaar voor inzet is stichting Woongewoon. Dit is een kleinschalige woongemeenschap van zeven jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Zij wonen in de voormalige pastorie aan de Baroniestraat. De opbrengst van Proeftuin komt ten goede aan de aanleg van de achtertuin.

De entree bedraagt drie euro, kinderen tot twaalf jaar hebben gratis toegang. Meer informatie is te vinden via www.instagram.com/boxtelbellesamies.