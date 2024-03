BC is al gedrukt: ‘Krant bezorgen nu interessanter voor meer mensen’

do 7 mrt, 10:45

In plaats van donderdagmiddag, wordt Brabants Centrum vanaf heden op woensdagavond gedrukt. Daardoor wordt het voor meer mensen interessant om de krant te bezorgen. Aanmelden kan via bc@brabantscentrum.nl. Beginners krijgen een startbonus van 10 euro.

Tot en met vorige week werd Brabants Centrum donderdag aan het begin van de middag gedrukt. Later op de dag konden bezorgers op pad. ,,De krant moest vroeger zo snel mogelijk bij de lezers in de bus moet vallen. Zij konden daardoor ‘s avonds nog het nieuws lezen over wat er zich ‘s ochtends had afgespeeld. Maar die urgentie is er al een poos niet meer. We zijn het meest actueel met de nieuwsapp van Brabants Centrum”, legt directeur Henk van der Zee uit.

De kranten arriveerden voorheen halverwege of aan het einde van de middag bij het kantoor aan de Prins Bernhardstraat 5. Daardoor hadden bezorgers een paar uur de tijd om de krant op te halen. En die moest dezelfde dag nog worden rondgebracht.

Van der Zee: ,,Nu hebben bezorgers de hele dag de tijd. Het is daardoor voor een grotere groep interessanter geworden om een krantenwijk te nemen. Denk aan pensionado’s die liever eerder op de dag werken. Scholieren met een aantal tussenuren. Jeugd die in de wintermaanden liever niet in het donker rondfietst, enzovoort.”

PERSBERICHTEN

Voor adverteerders blijven deadlines hetzelfde. Organisaties die persberichten aanleveren voor een bepaalde week, worden verzocht deze tijdig aan te leveren, rekening houdend met het vroeger uitkomen van Brabants Centrum. Kopij kan naar bc@brabantscentrum.nl.

Ontvangen we de informatie toch te laat voor de papieren editie? Geen probleem: artikelen verschijnen dagelijks op de nieuwsapp van Brabants Centrum. Die is gratis te downloaden via de Google Playstore en App Store.