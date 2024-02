Wat zijn de verschillende soorten openbare werken?

Welke openbare werken zijn er? En welke beschermingsmiddelen zijn noodzakelijk voor de gevaren die medewerkers van publieke werken en nutsbedrijven lopen?

Welke soorten publieke werken zijn er?

De sector openbare werken omvat allerlei werkzaamheden. Bij deze werkzaamheden, zoals het bouwen en onderhouden van de riolering, is het ongevallenpercentage bovengemiddeld. Protocollen op het gebied van veiligheid en passende beschermingsmiddelen zijn dus van groot belang. We gaan in dit artikel in op de volgende vragen: wat zijn de verschillende soorten openbare werken? En hoe helpen innovatieve persoonlijke beschermingsmiddelen om zoveel mogelijk ongevallen en letsel te voorkomen?

Openbare werken en diensten die voorzien in een openbaar nut

Onder openbare werken verstaan we een brede sector van projecten die de overheid met publieke middelen betaalt. De projecten hebben betrekking op doelen die ten goede komen aan het welzijn, de veiligheid en de gezondheid van de samenleving. Dit zijn de diverse soorten openbare werken:



- openbare gebouwen, zoals scholen en gemeentekantoren

- openbare ruimtes, zoals stranden en parken

- infrastructuur, zoals wegen en havens

- nutsdiensten, zoals de bouw en het onderhoud van elektriciteits-, aardgas- of watervoorziening, dammen, riolering, rioolwaterzuivering en sociale woningbouw

- algemene voorzieningen, zoals openbare verlichting, groenvoorziening en afval- en grondstoffenverwerking

Veelvoorkomende letsels van het personeel van publieke werken



Tijdens hun werk lopen medewerkers die werk verrichten voor openbare gebouwen, ruimtes, wegen of nutsdiensten tegen allerlei risico’s aan. De schade of verwondingen die hieruit voortkomen hebben vaak te maken met:



- letsel aan de onderrug (dit komt het vaakst voor)

- letsel aan handen of armen (dit type letsel staat op de tweede plaats)

- letsel aan voeten

- het inademen van schadelijke stoffen of ademhalingsproblemen

- contact met draaiende onderdelen van machines

- ziekte door de verspreiding van een virus of bacterie

- letsel door een val van grote hoogte

- een beknelling, bijvoorbeeld van de handen

- letsel aan gelaat, gehoor, ogen of hoofd

Het belang van professionele, innovatieve handbescherming

Om veilig te kunnen werken op de bouwplaats of werkplek heeft het personeel van openbare werken de juiste beschermingsmiddelen nodig. Denk hierbij aan handschoenen die je beschermen tegen snijwonden, chemische spatten of elektriciteit. Zo maakt nutspersoneel vaak gebruik van gereedschappen voor het doorsnijden van buizen en draden. Met innovatieve handschoenen met snijweerstand blijft een goede beweeglijkheid van de handen mogelijk en heb je de benodigde grip. Soms is ook handbescherming nodig die tegen meerdere gevaren tegelijk beschermt.



Ook handvermoeidheid en overbelasting van de handen zijn bij de professionals van openbare werken geen uitzondering, aangezien ze vaak lange diensten draaien. Met speciaal ontworpen handschoenen die ergonomische bescherming bieden voorkom je letsel door repetitieve handbewegingen.

Beschermende kleding en handschoenen

Het is belangrijk om de gevaren die bij publieke werken spelen te identificeren. Gaat het om werk met zware machines, waardoor beknelling van de handen een risico vormt? Of hebben werknemers beschermende kleding nodig in een omgeving waar ze in aanraking komen met chemicaliën, zoals de drinkwatervoorziening? Met beschermende overalls die chemicaliën afstoten en die gemaakt zijn van ademend materiaal werkt het personeel veilig, maar ook comfortabel. Het is duidelijk dat werknemers die zich comfortabel voelen vaak beter presteren en productiever zijn.

Evaluatie voor jouw sector

Om de veiligheid op de werkvloer of bouwplaats van een publiek project te garanderen, zijn trainingen en de juiste veiligheidsproducten nodig. De normen voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en nationale regels veranderen regelmatig, dus het is wel verstandig om de meest recente informatie te raadplegen. Ansell, een gespecialiseerd bedrijf in persoonlijke beschermingsmiddelen, biedt een reeks beschermingen voor uw sector waarmee u het risico op verwondingen kunt beperken.