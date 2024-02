Bibliotheek en Seniorweb bundelen hun krachten

do 8 feb, 07:00

Het dagelijks leven vindt steeds meer online plaats en van mensen wordt verwacht daar in mee te gaan. Dit is echter niet voor iedereen vanzelfsprekend. Bibliotheek Boxtel en Seniorweb, gehuisvest in Hobbycentrum Boxtel aan de Baroniestraat 105, gaan samenwerken om inwoners te helpen in hun digitale vaardigheid.



Ook stichting BOL in Liempde zet zich in om mensen online wegwijs te maken. Er is in de gemeente Boxtel een breed aanbod cursussen, workshops en inloopspreekuren waar mensen terecht kunnen met vragen en zelf aan de slag kunnen om te leren. ,,We streven naar zelfredzaamheid, maar zijn er ook voor mensen die blijvende digitale hulp nodig hebben”, aldus Marlies Germanus van de Bibliotheek in Boxtel.

Bij de bieb aan de Burgakker wordt bijvoorbeeld de cursus Klik & Tik gegeven waarin de basisvaardigheden voor de computer, internet en e-mail worden behandeld. Dit kunnen geïnteresseerden met hun eigen laptop volgen, maar ook met een exemplaar van de bibliotheek. Tijdens een workshop Digisterker leren deelnemers op een veilige manier werken met hun DigiD en verschillende overheidswebsites. Ook is er het inloopspreekuur of het Digitaal Café met alledaagse vragen over de computer of tablet. Al dit aanbod is gratis.

SOFTWARE

Wie meer specifieke vragen heeft over softwareprogramma’s als Excel, Word of Photoshop Elements kan een van de betaalde cursussen van Seniorweb volgen. Ook kunnen cursisten leren hoe ze hun computer op moeten schonen. De lessen vinden plaats op diverse locaties in de gemeente Boxtel zoals Hobbycentrum Boxtel, Kloosterhof Liempde en Bibliotheek Boxtel.

Meer informatie over het aanbod staat op www.bibliotheekboxtel.nl en www.seniorweb.nl.