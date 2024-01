Praktijk fysiotherapeuten Peter en Kathinka Verzijden wordt B-Fysic

32 minuten geleden

De fysiotherapiepraktijk van Peter en Kathinka Verzijden valt sinds 1 januari onder de vlag van B-Fysic uit Eindhoven. Het gaat om een samenwerking, voor patiënten verandert alleen de naam.

Het Boxtelse echtpaar startte in 1990 met hun Fysiotherapeutisch Medisch Centrum (FMC) Verzijden aan de Drossaard. Sinds 2011 is de praktijk gevestigd aan de Baandervrouwenlaan 241 in Boxtel. Daarnaast zijn er nog twee locaties bij gekomen, een in Den Bosch en een in Schijndel. Het aantal medewerkers is gegroeid, net zoals het aantal specialisaties waarvoor patiënten bij Verzijden terecht kunnen.

BETAALBAAR

Peter en Kathinka voorzien in de toekomst een groei in de zorgvraag en willen zich daar op voorbereiden. ,,De uitdagingen in de zorg nemen toe. Wij willen onze diensten toegankelijk en betaalbaar houden. Daarnaast kijken we ook naar de manier waarop therapeuten en beweegspecialisten effectiever kunnen samenwerken om de groeiende zorgvraag aan te kunnen”, legt de Boxtelse fysiotherapeut uit.

GOED VINDEN

B-Fysic Fysiotherapie en Ergotherapie is een organisatie die 23 praktijken heeft in de omgeving van Eindhoven. Peter en Kathinka kunnen zich goed vinden in de wijze waarop B-Fysic paramedische zorg biedt. ,,Ze maken gebruik van bewezen doeltreffende zorgplannen, hebben veel expertise in huis en een goede samenwerking met de huisartsen”, aldus Peter.

Voor de patiënten van FMC Verzijden verandert er niets. Alle therapeuten en medewerkers blijven aan de Boxtelse praktijk verbonden. In de loop van dit jaar wijzigt wel de naam naar B-Fysic Verzijden.