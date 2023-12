Zorg op maat in Boxtel: Ontdek de mogelijkheden van particuliere thuiszorg

Zorg je regelmatig voor een buur, familielid of geliefde? Als mantelzorger help je een naaste waarschijnlijk het liefst zo veel mogelijk. Maar het kan ook een hoop tijd en energie kosten. Bent u bijvoorbeeld mantelzorger voor een geliefde met dementie die langzamerhand verergert, dan kunnen zorgtaken steeds moeilijker worden. Schakel dan op tijd hulp in, zodat u er niet alleen voor staat.

Zorg verdelen over familieleden, vrienden en buren is vaak de eerste optie die ingezet kan worden. De directe omgeving van de zorgbehoevende wil in veel gevallen graag bijspringen om te helpen met zorgen voor uw geliefde. Maar dit is niet altijd blijvende zorg. Wordt de zorgbehoefte intensiever, dan kunt u kijken naar particuliere thuiszorg in Boxtel.

Particuliere thuiszorg

Met particuliere thuiszorg kunt u uw naaste zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving laten blijven. Er zijn verschillende mogelijkheden: nachtzorg, 5, 12 tot 24-uurszorg. Zuster Jansen stelt een vast team van gespecialiseerde zorgverleners samen, zodat uw naaste steeds dezelfde gezichten ziet. Dat is voor iemand met dementie fijn, vanwege de routine en rust. Een team kan zelf al binnen 24 uur worden opgezet.

Dat komt omdat er bij Zuster Jansen geen wachtlijsten zijn. Ook in Boxtel is direct toegang tot passende thuiszorg mogelijk. Als uw naaste op een wachtlijst van een verzorgingshuis terechtkomt, kan de thuiszorg van Zuster Jansen ook een uitkomst bieden.

Financiering

Bij het inzetten van particuliere thuiszorg in Boxtel zorgt u grotendeels zelf voor de financiering. Wel betekent dit dat u volledig zeggenschap heeft over de zorg en complete keuzevrijheid behoudt. U en uw naaste kunnen de zorg volledig naar wens invullen.

Er bestaat bovendien vaak de mogelijkheid om een deel van de kosten te vergoeden met behulp van het Persoonsgebonden Budget (PGB). Dit is een financiële ondersteuning en maakt het betalen van particuliere thuiszorg toegankelijker.

Voor meer informatie over particuliere thuiszorg of 24-uurs zorg in Boxtel kunt u het contactformulier op de website van Zuster Jansen invullen of telefonisch contact opnemen.