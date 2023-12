Minen van Bitcoins, hoe gebruikt de Brabantse ondernemer de warmteopbrengst?

do 14 dec., 05:00

In de media kwam naar voren dat enkele slimme Brabantse ondernemers de warmte inzetten die bij het minen van Bitcoins vrijkomt. Het minen van Bitcoins is een zeer energieverslindende (en dus helaas milieuonvriendelijke) bezigheid, aangezien een Bitcoin wordt gemined door een wiskundig rekenproces dat de computer moet uitvoeren. Niet zomaar een computer, maar grote zware computers (’supercomputers’) voeren dit werk uit. De gebruikte stroom hoeveelheid is schrikbarend hoog; het minen van 1 bitcoin bedraagt om en nabij 250.000 kWh. Wie zich bedenkt dat huishoudens ongeveer 4000 kWh per jaar verbruiken, kan nagaan wat het minen van 1 Bitcoin moet kosten aan stroom.

Voor de gewone Brabander is het minen van Bitcoins onbegonnen werk. Dit vraagt om een grote specialisatie en daarbij zijn de energiekosten van het minen van een Bitcoin torenhoog; één huishouden verbruikt in ongeveer 60 jaar de stroom die het kost om 1 Bitcoin te minen! Geen alledaagse bezigheid dus. Om te investeren in Bitcoins is het belangrijk om zelf de dagelijkse koers te volgen, maar ook het Bitcoin nieuws vandaag, waarin geduid wordt waarom de huidige koers ineens sterker fluctueert, daalt of stijgt, is belangrijk om mee te nemen. Alleen zo kun je beter begrijpen wat de huidige Bitcoin koers beweegt, waarom er bijzonderheden plaatsvinden in de koers en welke stappen je het beste wel of niet kunt nemen.

Bloemen laten groeien op Bitcoin warmte!

Terug naar de Brabantse bedrijven die de opgeleverde warmte benutten; zij zetten de warmte in om bedrijfspanden van warmte te voorzien, op deze manier gaat er geen warmte verloren. Maar het kan nog bijzonderder; een ondernemer uit Nistelrode zet de vrijgekomen warmte in om kassen met bloemen te verwarmen. Dit zou je een stukje circulaire economie kunnen noemen. Want op dit moment bevinden zich veel datacenters juist op de koude plekken op aarde; juist om die warmte snel af te kunnen voeren en ervoor te zorgen dat de servers niet oververhit raken. Met de huidige technologie overigens worden steeds meer datacenters ook in Noordwest Europa geplaatst, zoals in Nederland, waar via andere milieuvriendelijke methodes eveneens datacenters gekoeld kunnen worden.

Bitcoin heeft zich mooi hersteld in 2023

Overal in Nederland neemt de interesse in de Bitcoin toe. Toen vorig jaar de koers ineens een maand lang een grote dip kende, rond december 2022, waarin de Bitcoin ongeveer 16.000 euro waard was, dacht men vertwijfeld of dit het einde van de cryptovaluta inluidde. Maar niets lijkt minder waar. De Bitcoin koers krabbelde in het voorjaar van 2023 op en groeide langzaam weer uit tot het mooie bedrag van circa 34.000 euro in december 2023. Precies: een verdubbeling van waarde. Wie vorig jaar 1 Bitcoin kocht, zag zijn bedrag verdubbeld precies een jaar later.

Dit is natuurlijk geen garantie voor de toekomst, maar kenners verwachten een mooie toekomst voor de Bitcoin: een van ‘s werelds meest bekende en gewaardeerde cryptovaluta. De Bitcoin wordt niet oneindig bij gemaakt en is dus eindig; een van de redenen waarom kenners dit als het nieuwe goud bestempelen.