Winkeliers Selissen pakken extra uit met decemberactie

36 minuten geleden

De bekende decemberactie van winkeliersvereniging Selissen loopt sinds vrijdag 17 november. Tot en met zaterdag 23 december kunnen klanten zegels sparen. Met volle spaarkaarten maken zij kans op mooie prijzen.

Alle winkeliers doen mee, zegt Youri van Alem, samen met zijn vrouw Claudia eigenaar van supermarkt Plus Van Alem in de Van Beekstraat. De formule is vertrouwd: tijdens de actieperiode ontvangen klanten bij elke vijf euro die ze bij een van de deelnemende winkels besteden, een zegel. Tien plakkers vullen een kaart.

Vorig jaar leverde de spaaractie circa 20.000 volle kaarten op. Van Alem: ,,Vanwege de verminderde bereikbaarheid in november door de wegwerkzaamheden in de Achterbergstraat pakken we met extra mooie prijzen groot uit. We willen mensen stimuleren bij hun lokale ondernemers boodschappen te doen.”

De plaatselijke winkeliers zorgen voor leefbaarheid in de buurt, stelt de supermarkteigenaar. Zij zetten activiteiten op touw, zoals bijvoorbeeld de kerstmarkt, brengen sfeer en leveren service. De Sinterklaas- en kersttijd zijn altijd al druk voor ondernemers, in Selissen hopen ze daar nog eens een schepje bovenop te doen. Van Alem: ,,De drie hoofdprijzen zijn een Batavus E-bike winnen ter waarde van 1799 euro, een minuut gratis winkelen bij supermarkt Plus Van Alem en een 43 inch smart televisie. Daarnaast omvat het totale pakket nog zo’n vijftien kleinere prijzen.” Op 28 of 29 december krijgen winnaars te horen dat ze prijs hebben.