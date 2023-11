Veloo zet ruime voorraad fietsen in voor actie

do 9 nov., 07:00

Fietsspecialist Veloo houdt binnenkort een actieweekend waarbij klanten kortingen ontvangen op de aankoop van een nieuwe (elektrische) tweewieler. De winkel heeft ook een vestiging in Boxtel, aan de Koppenhoefstraat 14.

Op vrijdag 17 en zaterdag 18 november zijn de drie showrooms in Boxtel, Eindhoven en Den Bosch open. Zondag 19 november kunnen bezoekers ook nog in Den Bosch terecht. Tijdens het actieweekend geeft de fietsspecialist kortingen die kunnen oplopen tot 1.150 euro op fietsen en e-bikes uit de voorraad.

Wie tijdens een van de drie dagen tot een aankoop overgaat, mag tevens ter waarde van driehonderd euro accessoires uitzoeken. Dat mogen helmen, tassen, een verzekering of kettingsloten zijn. Het is ook mogelijk om een tweewieler te leasen, waarbij een vast bedrag per maand wordt betaald. Daar is onder meer de verzekering al bij inbegrepen.

TESTEN

Bij de Veloo-winkel aan de Balkweg 6 in Den Bosch staat in het genoemde weekend een truck van Kalkhoff met tweewielers van het Duitse fietsmerk die bezoekers kunnen testen.