Snuffelmarkt Den Bosch

vr 6 okt., 07:00

Vintage vondsten en tweedehands schatten: zondag 15 oktober staat de Snuffelmarkt in de Brabanthallen te Den Bosch op het programma.

Met meer dan vierhonderd kramen tweedehands goederen en curiosa, kunnen verzamelaars en liefhebbers van tweedehands spullen hun hart ophalen. Wie zoekt naar iets specifieks om zijn of haar huis op te vrolijken, of gewoon wilt snuffelen tussen de unieke spullen, vindt het allemaal op de markt. Die is geopend van 09.00 tot 16.30 uur. Entree bedraagt vijf euro voor volwassenen, kinderen onder geleide tot en met 12 jaar mogen gratis naar binnen. Ook parkeren is kosteloos.