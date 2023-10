De tweede fase van de metamorfose van vakantiepark de Lithse Ham is begonnen.

Advertorial: Metamorfose vakantiepark Lithse Ham gaat tweede fase in

Op vakantiepark de Lithse Ham aan de Maas bij Lith is afgelopen jaar hard gewerkt aan een nieuwe uitstraling met het project Lithse Hof. Naast nieuwe speeltoestellen, infrastructuur en beplanting, zijn ook 4- en 6-persoonsrecreatiewoningen gebouwd. Deze bleken zo gewild dat parkdirecteur Johan Zijlstra heeft besloten om een tweede fase in het leven te roepen met ruim 40 huisjes. Zaterdag 7 en zondag 8 oktober zijn er open dagen vanaf 10.00 uur om de locatie te komen bekijken.

Voor de tweede fase is het deel van het park aan de dijk gekozen. Dit diende voorheen als kampeerterrein en wordt momenteel getransformeerd in de stijl van de rest van het park. Er komen meer dan 40 nieuwe recreatiewoningen met een aanleg die past in het landschap.

Duurzaamheid staat bij dit project hoog in het vaandel. Zijlstra wil de natuurlijke schoonheid van Lithse Ham aan de Maas behouden en versterken. De woningen zijn daarom gemaakt van milieuvriendelijke bouwmaterialen. Tevens is het streven om de nieuwe accommodaties zo energie-efficiënt mogelijk te maken. De nieuwe vakantiewoningen worden te koop aangeboden inclusief kavel, interieurpakket en tuinaanleg naar keuze. ,,De directe ligging nabij het water maakt dit project aan de Maas een investeringskans”, aldus Zijlstra.

In fase 2 komen vier typen 4- en 6-persoons huisjes. De Zandlodge, Impuls en Dijklodge worden vergezeld door een nieuw type: De 4-persoons Rivierlodge. Eigenaren zijn tevens verzekerd van een eigen ligplaats in de jachthaven.

Lithse Ham aan de Maas is een plek waar mensen komen om te ontspannen en te onthaasten. Het Lithse Hof-project zet deze gedachte voort, met respect voor het verleden en een visie op een mooie toekomst. Meer informatie is te vinden via www.delithsehof.nl.