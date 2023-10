Werkgroep opgericht om veiligheid op Ladonk te vergroten

18 minuten geleden

Klankbord Ladonk houdt donderdag 12 oktober tussen 07.30 en 09.30 uur een ontbijtsessie annex informatiemarkt bij Brandweer Boxtel. De bijeenkomst vormt de aanzet om de veiligheid op het Boxtelse bedrijventerrein te vergroten. Aanmelden kan via info@klankbord-ladonk.nl.

Inmiddels is vanuit Klankbord Ladonk een werkgroep opgericht die zich bezig houdt met onderwerpen rondom veiligheid op het Boxtelse bedrijventerreinen. Een van de doelen is het verhogen van aangifte- en meldingsbereidheid van bijvoorbeeld (pogingen tot) inbraak en diefstal.

IN CONTACT BRENGEN

De Veilig Onbijtsessie zoals de bijeenkomst wordt aangekondigd, is met name bedoeld om het bedrijfsleven en de hulpdiensten met elkaar in contact te brengen. Zo kan de bijeenkomst ook al bijdragen aan het verhogen van de meldingsbereidheid.

Een en ander maakt onderdeel uit van het in mei verlengde Keurmerk Veilig Ondernemen. Deze waardering voor Ladonk toont aan dat samengewerkt wordt op het bedrijventerrein om de veiligheid te verhogen. Een belangrijke voorwaarde in het proces is dat er afspraken worden gemaakt tussen ondernemers, de gemeente Boxtel, politie, brandweer, beveiligingsorganisaties, stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Boxtel (waarin onder meer de camerabewaking is ondergebracht) en Klankbord Ladonk. Dit alles om overlast, criminaliteit, onderhoud en beheer goed te regelen.

De ontbijtsessie op de kazerne aan de Brederodeweg wordt bijgewoond door afgevaardigden van de brandweer, politie, surveillance en de gemeente Boxtel.