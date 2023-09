Van Halteren eert gouden jubilaris

John van Gogh tussen twee cilinders in de fabriekshal van Van Halteren Technologies, het vroegere Hydraudyne.

Van Halteren Technologies op bedrijventerrein Ladonk in Boxtel zet woensdag 27 september John van Gogh in het zonnetje. De inwoner van Vught trad vijftig jaar geleden in dienst trad bij Hydraudyne, de voorloper van bedrijf aan de Van Salmstraat.