Grieks restaurant Corfu stopt vanwege personeelstekort

23 minuten geleden

Grieks restaurant Corfu in Boxtel sluit definitief de deuren. Reden is het nijpende personeelstekort in de horeca. Maandag 2 oktober kan er voor het laatst gegeten worden. De zaak gaat alleen voor besloten feesten in de weekenden nog open.

Ruim 27 jaar runde het echtpaar Peter en Ingrid Devetzis hun Griekse eetgelegenheid aan de Stationsstraat in Boxtel. Het valt hen zwaar het afscheid aan te moeten kondigen, maar ze hebben naar eigen zeggen te maken gekregen met een ‘uitdaging die hen in de weg staat’. ,,Het nijpende personeelstekort stelt ons niet in staat om de kwaliteit te bieden die onze gasten van ons gewend zijn. Daarom: aan al het mooie komt een einde. Hoewel we dit met pijn in ons hart vertellen, geloven we dat onze gezondheid en welzijn altijd voorop moeten staan”, legt Peter het besluit om te stoppen uit.

De familie Devetzis (ook zonen Dimo en Tasso werken in het restaurant) is naar eigen zeggen dankbaar voor alle maaltijden die zij hun gasten hebben mogen serveren. ,,Onze dank gaat uit naar alle gewaardeerde gasten, personeelsleden, betrouwbare leveranciers en partners. Zonder hen zou Corfu niet zo speciaal zijn geweest”, aldus Peter.

BESLOTEN FEESTEN

Het restaurant sluit weliswaar de deuren, maar het ondernemerspaar blijft wel actief met zijn barbecuepakketten en buffetten op locatie. En biedt dus ruimte voor besloten feesten.