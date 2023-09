Disco-avond De Rots

Muziek uit de jaren ‘70, ‘80 en ‘90 klinkt zaterdag 7 oktober vanaf 20.00 uur in gemeenschapshuis De Rots aan de Nieuwe Nieuwstraat 7 in Boxtel. Dat gebeurt tijdens de disco-avond Dance the night away 2.0.

Deejay Koochie Koo (Joop Bergwerff) draait de muziek die hij ooit liet horen in restaurant De Kei bij de verdwenen sporthal Den Haagakker.

Kaarten à vijf euro zijn te koop aan de zaal of telefonisch te reserveren: 06-51 02 56 81.