‘Het is allemaal ambachtelijk bereid, vers en van hoge kwaliteit’

1 uur geleden

Met veel plezier ontvangen René en Miriam Witlox iedereen vanaf woensdag 20 september weer op hun leuke terras en de prachtige boerderijwinkel Het Belvershuys aan de Belversestraat 31 in Haaren. Ik heb in deze het geluk om sfeer en een kopje koffie met iets lekkers te mogen voorproeven om vervolgens nog even in alle rust te kletsen over hard werken en trots zijn op het bedrijf. Want, zo stelt het echtpaar: ,,Het is allemaal ambachtelijk bereid, vers en van hoge kwaliteit.”

Prachtig! Dat is wat ik denk als ik arriveer en een snelle blik werp over het terrein van het bedrijf van René en Miriam Witlox. Netjes, warm en sfeervol zijn uitdrukkingen die ik er niet veel later aan toevoeg nadat ik de winkel binnen stap waar ik de eigenaren tref. Na een hartelijke ontvangst volgt in dezelfde ambiance een gesprek over alles wat ze samen doen.

René ‘boert’ al zijn hele leven en nam het bedrijf in 1996 over van zijn ouders. Vervolgens werd de focus volledig gelegd op het fokken van Yorkshire varkens voor kwaliteitsvlees. ,,Wij zijn fokkers bij Topigs Norsvin. Dat is een innovatieve varkensfokkerij organisatie”, aldus het echtpaar opgewekt.

KIEKETON

Ze balen van het misplaatste beeld dat sommigen hebben van boeren en vertellen graag hoe het echt is. “Doordat er steeds minder boeren zijn, is het vak steeds minder bekend. Met plezier leggen we daarom aan iedereen uit wat en hoe wij het doen. Onze varkens worden gehouden volgens het ‘beter leven concept’. Ze krijgen speciaal voer met veel granen, extra vezels, vitamines en omega 3-6 vetzuren. Ze hebben veel leefruimte en tijd voor een rustige en geleidelijke groei. Zo hebben zij een goed leven en wij kwalitatief hoogstaand vlees. Sappig, mals en zeer smakelijk”, vertellen beiden trots.

Omdat ze het belangrijk vinden om boeren en burgers te verbinden en inzage te geven in de bedrijfsvoering is er De Kieketon. Dat is een groot wijnvat dat voor het bedrijf aan de straat staat en waar iedereen gratis in kan zitten om filmpjes van het bedrijf te bekijken. De ton is het hele jaar geopend. Zo ook boerderijwinkel Het Belvershuys. ,,We begonnen met alleen de winkel waar we tevens verse streekproducten van collega-boeren en cadeaupakketten verkochten. Omdat we het zonde vonden om dat wat over bleef weg te gooien, zijn we daar soep van gaan maken. Vervolgens zijn we van het ene in het andere gerold”, lachen René en Miriam.

Daarmee is niets teveel gezegd. Naast het terras, wat nog tot 31 oktober geopend is, is er de goed gevulde winkel met een ruim assortiment varkens-, rund en kippenvlees, groente, fruit, kazen en meer. Alles 100 procent dier- en milieuvriendelijk en daarom voorzien van het label ‘van goede huyze’.

Maar dat is nog lang niet alles. Er worden workshops gegeven, er zijn barbecue-, gourmet- en fonduepakketten en er worden complete buffetten verzorgd. En dan zijn we er nog altijd niet, maar omdat het zoveel is verwijs ik naar de website die laat zien dat Het Belvershuys van vele markten thuis is.

HARD WERKEN

René en Miriam werken hard en met plezier. ,,Alles is ambachtelijk bereid, vers en van hoge kwaliteit. Wij voorzien mensen die lekker en gezond willen eten van een goed en eerlijk stukje vlees. Het klantencontact, de waardering en hun enthousiasme geeft ons veel voldoening. Wij zijn mensen-mensen”, aldus het echtpaar vrolijk.

Het is iets wat ik na diverse kopjes koffie en een hoop gezelligheid kan bevestigen. Nieuwsgierig geworden? Ga eens een kijkje nemen. Op woensdag 20 september is Het Belvershuys en het terras weer geopend. Van woensdag tot en met vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur. Voor meer informatie kijk op: www.hetbelvershuys.nl, bel met 06-20 31 72 90 of mail naar info@hetbelvershuys.nl.