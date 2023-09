Krantenbezorgers gezocht

52 minuten geleden

Een leuk zakcentje verdienen voor maximaal anderhalf uur werk en meteen lekker in beweging? Brabants Centrum zoekt nieuwe bezorgkrachten. Voor verschillende wijken zijn we op zoek naar mensen die de kranten in de bussen willen doen. In het bijzonder voor routes in de wijken Boxtel-Oost, Breukelen, Selissen en centrum. Stuur voor meer informatie een e-mail naar inge.vandeloo@brabantscentrum.nl of bel tijdens kantooruren naar (0411) 67 25 13. Bezorgen mag vanaf 13 jaar.