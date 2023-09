Relatiegeschenk? In Boxtel zit het al 50 jaar snor

Pieter Ophof voor het bedrijfspand dat zijn ouders in 1993 bouwden achter Villa Romp in kantorenpark Seliswoude aan de Bosschweg.

Een halve eeuw zit het al snor bij La Moustache. Ooit gestart als cadeauwinkel en lijstenmakerij groeide het bedrijf van Steph en Henriëtte Ophof uit Boxtel uit tot een stabiele en moderne leverancier van relatiegeschenken, kerstpakketten en bedrijfskleding. Hun zoon Pieter, die in 2007 het roer overnam, heeft in het jubileumjaar tal van verrassingen in petto.