Al 50 jaar bij hetzelfde bedrijf: ‘Ik solliciteerde in m’n korte broek’

Niet uniek, wél bijzonder, vindt Willy van Hal zijn gouden werkjubileum. Toen hij in 1973 begon, was dat nog bij Van Geel aan de Van Salmstraat in Boxtel. Inmiddels heet het Legrand, nog altijd op Ladonk. Het werkplezier is er bij de 65-jarige Boxtelaar in al die tijd niet minder van geworden. ,,Het gevoel van toen zit er nog altijd in.”