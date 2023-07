Novi Floors opent in oude verfzaak

Het voormalig pand van verfzaak Joosten op de hoek van de Van Merheimstraat en de Tongersestraat is weer gevuld met een winkel. Novi Floors opende vrijdag officieel de deuren van de nieuwe showroom.

Het bedrijf verkoopt pvc-vloeren en is al langer actief in Boxtel. Een showroom is een nieuwe stap voor eigenaar Dajana Jovanovic. ,,Nu kunnen potentiële klanten echt ervaren hoe onze pvc-vloeren er in de praktijk uitzien en voelen.” De opening vrijdag trok ruim dertig belangstellenden die de nieuwe showroom kwamen bekijken.

RAZENDSNEL

Pvc-vloeren hebben volgens Jovanovic een razendsnelle ontwikkeling doorgemaakt. ,,De vloeren gaan lang mee, zijn sterk en in de showroom staan al snel vierhonderd verschillende decors”, aldus de Boxtelse ondernemer.

De showroom van Novi Floors aan de Van Merheimstraat 1 is op werkdagen geopend van 10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag en in de avonduren op afspraak. Meer informatie is te vinden op www.novifloors.nl.