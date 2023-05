Aldi doet deuren een paar dagen dicht

1 uur geleden

Supermarkt Aldi aan de Brederodeweg in Boxtel is van zondag 4 juni 17.00 uur tot en met donderdag 8 juni gesloten. Aardappelen, groenten en fruit krijgen namelijk een nieuwe plek, vooraan in de winkel.

In een aantal andere Aldi-filialen, namelijk in Rosmalen en Vlijmen, wordt de versafdeling eveneens binnenkort verplaatst. De supermarktketen heeft wat aan de formule gesleuteld en ervoor gekozen aardappelen, groenten en fruit een prominentere plaats te geven in de winkels. Daarmee denkt Aldi in te spelen op de behoeften van de klanten.