Hema Boxtel in de Rechterstraat, voor de verbouwing.

Hema Boxtel opent vrijdag de deuren weer

52 minuten geleden

Na een verbouwing van vier weken opent Hema Boxtel vrijdag 19 mei om 09.00 uur de deuren weer. Vanwege die feestelijke gelegenheid houdt het warenhuis verschillende acties.

Vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 mei krijgen de eerste honderd klanten een shopper cadeau. En wie minstens twintig euro besteedt, ontvangt bovendien een appeltaart, zolang de voorraad strekt.

De Hema-vestiging aan de Rechterstraat is grondig aangepakt. De hele zaak ziet er anders uit en is aangepast aan de huisstijl van deze tijd. Vooral de lunchroom is flink veranderd.