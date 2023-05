Sushidichtheid neemt in Boxtel nog verder toe

1 uur geleden

Wie van sushi houdt, zit in Boxtel goed. Er waren al vier sushizaken en er komt er in de Stationsstraat een bij.

Kenji Sushi opent een vestiging aan de Stationsstraat 5. Voorheen bevond zich daar Zus & Zow. Wanneer de nieuwe zaak de deuren opent is nog niet duidelijk, volgens de tekst op de deur in ieder geval binnenkort. De andere ondernemingen in dezelfde branche bevinden zich op een steenworp afstand, namelijk op de Markt, in de Stationsstraat en de Prins Hendrikstraat.

Kenji Sushi is ook al gevestigd in Oss.