Galerie de Expositie stopt na twintig jaar

1 uur geleden

Galerie De Expositie aan de Breukelsestraat sluit per 1 juli de deuren. Eigenaresse Marjo van Groeningen gaat met pensioen en stopt derhalve met de inlijsterij die ze twintig jaar geleden begon.

In 2003 startte Van Groeningen met haar onderneming aan de Mijlstraat op bedrijventerrein Ladonk. Na een kort verblijf in het ouderlijk huis van haar schoonouders in de Stationsstraat, verhuisde de inlijsterij naar de huidige locatie. ,,Een gezellig stukje winkelstraat, waar je voor de deur kunt parkeren. Wel zo handig met al die grote lijsten”, aldus de onderneemster.

Naast het inlijsten van onder meer schilderijen, verkocht Van Groeningen ook betaalbare kunst en design. ,,Van enkel wat lijsten in de etalage worden weinig mensen warm. De veelal kleurrijke objecten van glas, keramiek, steen of brons nodigden mensen letterlijk uit om binnen te komen kijken. Heel leuk om erbij te doen.”

In de zomer bereikt Marjo de pensioengerechtigde leeftijd. ,,Het zijn prachtige jaren geweest, waar ik met veel plezier en trots op terugkijk”, laat ze weten.

Deze en volgende maand is er nog een uitverkoop, maar per 1 juli sluiten de deuren voorgoed. Er liggen plannen om van het pand een woning te maken.

Foto: Rens van den Elsen.