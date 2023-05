5 tips voor een betere verlichting in je thuiskantoor

Wanneer je in een thuiskantoor werkt, kan het karakter en de kwaliteit van de verlichting in je werkruimte je productiviteit helpen verhogen. Als je niet veel natuurlijk licht hebt, is kunstlicht zelfs nog belangrijker als het gaat om de verlichting van de werkruimte. Veel thuiskantoren hebben sfeerverlichting met inbouw led spotjes, maar de bestaande sfeerverlichting is niet ontworpen voor functionele verlichting in het thuiskantoor. Hier zijn daarom vijf tips waarmee je rekening moet houden bij het verlichten van een kantoor voor je thuiswerkruimte.

ELIMINEER SCHITTERINGEN EN SCHADUWEN

Bedenk altijd waar je licht vandaan komt: een lichtbron achter je terwijl je aan je computer werkt, zal vrijwel zeker een vervelende schittering op je monitor veroorzaken. Pas ook op voor onbedoelde schaduwen die worden geworpen door lampen die zijn opgesteld voor taakverlichting. Als je bijvoorbeeld met je rechterhand schrijft, kunnen je hand en arm schaduwen werpen als de bureaulamp ook aan de rechterkant is geplaatst. Houd ook rekening met de locatie van vensters bij het inrichten van je werkruimten.

GA VOOR INDIRECTE VERLICHTING

Vermijd werken onder de directe verblinding van bovenlichten. Zoek in plaats daarvan naar manieren om het omgevingslicht te verspreiden dat je kantoorruimte zal verlichten. Lampenkappen verzachten en verstrooien anders hard licht, terwijl een naar boven schijnende vloerlamp het licht weerkaatst op muren en plafonds. Het doel is om de hele ruimte te verlichten zonder onnodige schittering en contrast te creëren en schaduwen te vermijden. Hier zorg je voor met indirecte verlichting, wat dus een grote rol in je thuiskantoor gaat spelen.

GEBRUIK DECORATIEVE VERLICHTING

Zoals eerder vermeld, zullen de meeste thuiskantoren sfeerverlichting hebben die door de hele ruimte wordt verspreid en taakverlichting die is gericht op specifieke werkstations. Naast deze twee soorten functionele verlichting, wil je misschien decoratieve en accentverlichting toevoegen om het visuele karakter van je thuiskantoor te verbeteren. Accentverlichting, zoals schoorsteenmantel- of schilderijverlichting, vestigt de aandacht op objecten of andere elementen in de kamer, terwijl decoratieve verlichting, zoals wandkandelaars, een directe visuele aantrekkingskracht heeft.

ZET TAAKVERLICHTING IN

Kies voor computerwerk, papierwerk en andere aandachtsintensieve taken een goed gedefinieerde lichtbron die is toegespitst op wat je doet. Een verstelbare of scharnierende bureaulamp kan het licht precies daar plaatsen waar je het nodig hebt en een verscheidenheid aan taken ondersteunen. Als je thuiskantoor meerdere werkstations heeft, bijvoorbeeld een bureau voor computer- en telefoonwerk, een archiefruimte en een tafel voor het bekijken van foto’s en lay-outs, stel dan speciale taakverlichting in voor elk station.

GEBRUIK VOORAL NATUURLIJK LICHT

Zie het unieke voordeel van natuurlijk licht dat uit een raam, dakraam of een ander portaal komt niet over het hoofd. Zonlicht kan warme verlichting produceren die de werkomgeving verbetert. Aan de andere kant moet je mogelijk rekening houden met direct zonlicht dat op bepaalde momenten van de dag een overweldigende schittering veroorzaakt. Over het algemeen is het het beste om natuurlijk licht voor of naast werkoppervlakken en computerschermen te hebben om verblinding te voorkomen en je uitzicht naar buiten te maximaliseren. Je kunt je werkplek daarom ook op het noorden of het zuiden plaatsen, zodat het zonlicht op geen enkel moment van de dag schaduw werpt.

