Brabantse gezelligheid in Den Bosch

1 uur geleden

Genieten van Brabantse gezelligheid, gecombineerd met historie, musea, horeca en leuke winkels. In ’s-Hertogenbosch vind je het allemaal. Ga de stad ontdekken, met de boot door het eeuwenoude grachtennetwerk, te voet of toch op de fiets? Noord Brabant is een veelzijdige provincie met mooie natuurparken en gezellige steden. Een langer verblijf in Den Bosch geeft je de kans om deze provincie eens op je gemakje te komen ontdekken.

Overnachten in de stad

Een dagje, weekend of langer verblijf in de stad. Dat is zeker een goed idee. In de stad is er voldoende te zien voor een dagje uit, maar je kunt je er zeker langer vermaken. In de stad vind je hotels, appartementen en vakantiehuisjes. In een vakantiehuis in Brabant, nabij de stad heb je daarnaast alle rust voor een heerlijke, rustige vakantie in deze gezellige provincie.

Een stad vol historie

’s-Hertogenbosch, die de naam te danken heeft aan hertog Hendrik 1 van Brabant, die de stad in 1196 stadrechten verleende, is historische stad die door de eeuwen heen haar middeleeuwse karakter behouden heeft. Dit is dan ook goed te zien in het centrum van de stad. Daar vind je de stadmuren die gebouwd zijn in de 16e eeuw, waarvan de meeste nog in goede staat zijn.

Culturele stad

Ben je een kunstliefhebber en gek op culturele uitjes. Dan zit je in Den Bosch zeker goed. Het is namelijk de geboorteplaats van Jheronumus, een zeer populaire kunstenaar uit de Noordelijke Renaissancestroming. Je vindt dan ook een breed scala aan kunstmusea. Zo kun je tijdens jullie bezoek bijvoorbeeld de volgende musea bezoeken:

Jheronimus Bosch Art Center

Noordbrabants Museum

Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch

Bastionder

Kasteel Heeswijk

Winkels

In het centrum ben je ook aan het juiste adres voor een dagje winkelen. Bijna alle soorten winkels zijn te vinden in het centrum, denk aan conceptstores, kleine boetiekjes en grote winkelketens. En dat allemaal in de prachtige historische zetting van de binnenstad. Als je toch in de stad bent, dan stop je natuurlijk even bij een bekende bakker om de typische Bosche bol te halen die je bezoek helemaal af maakt. In welke straten je leuk kunt komen shoppen?

De Verwersstraat

Vughterstraat

Snellestraat

Bossche Kwartier

Elke donderdag is het koopavond en ook op zondag zijn de winkels geopend.

Dus een vakantie in Brabant. De provincie en de stad ontdekken. Het kan allemaal vanuit een hotel, vakantiehuis, maar er zijn ook tal van vakantieparken in de buurt waar je heerlijk kunt verblijven. Het belangrijkste is dat je in de buurt bent. Geen tijd verspillen aan lange autoritten, maar optimaal genieten is het doel.