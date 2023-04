ZAKELIJK: Hoe zit het met de drukte in Brabant?

Ben je van plan om een bezoek te brengen aan Brabant en ben je benieuwd naar de drukte op de populaire plekken? Brabant is een prachtige provincie met veel bezienswaardigheden en activiteiten. Of je nu van cultuur, natuur, lekker eten of gezelligheid houdt, Brabant heeft voor ieder wat wils.

Toch zijn er ook in Brabant plekken waar het drukker kan zijn dan op andere plekken. In dit artikel delen we graag onze tips en ervaringen, zodat je volop kunt genieten van al het moois dat Brabant te bieden heeft zonder hinder te ondervinden van de drukte. Lees verder!

Drukke plekken in Brabant

In Brabant zijn er verschillende plekken waar het drukker kan zijn dan op andere plekken. Dit kan met name het geval zijn tijdens de vakantieperiodes, feestdagen en in het weekend. De Efteling is hier een bekend voorbeeld van. Dit pretpark trekt jaarlijks honderdduizenden bezoekers en vooral tijdens vakanties kan het hier erg druk zijn. Ook het Van Gogh Museum in het Brabantse Zundert kan in de vakantieperiodes erg druk zijn. Het museum is gewijd aan het werk en leven van de beroemde kunstschilder Vincent van Gogh, die in Zundert geboren is. Veel toeristen komen hier dan ook speciaal voor naar Brabant. Daarnaast heb je de Loonse en Drunense Duinen. Dit zijn prachtige natuurgebieden die vooral in de zomer erg populair zijn. Wandelaars, fietsers en dagjesmensen komen hier genieten van de mooie natuur. Maar ook tijdens de herfstvakantie kan het hier druk zijn, wanneer veel mensen eropuit trekken om van de herfstkleuren te genieten. De Brabantse steden, zoals Breda, Tilburg en Eindhoven, zijn eveneens plekken waar het druk kan zijn. Deze steden hebben een rijke geschiedenis en bieden veel mogelijkheden op het gebied van cultuur, winkelen en uitgaan. Vooral tijdens evenementen, festivals en feestdagen stroomt het vol met mensen.

Tips om drukte te vermijden

Je kunt ervoor kiezen om deze plekken buiten de piektijden te bezoeken. Zo kun je bijvoorbeeld in de ochtend of doordeweeks naar de Efteling gaan, wanneer het nog rustiger is. Ook kun je ervoor kiezen om minder bekende plekken in Brabant te bezoeken, waar het vaak rustiger is. Bijvoorbeeld de Biesbosch, de Kampina of de Maashorst. Een andere optie is om gebruik te maken van de fiets- en wandelroutes die Brabant rijk is. Zo kun je op een rustige manier genieten van de natuur en het landschap van de provincie. Daarnaast kun je kiezen voor kleinschalige accommodaties, zoals een Bed & Breakfast, een vakantiehuisje of een boerderijcamping. Hier is het vaak rustiger dan in grote hotels of vakantieparken. Ten slotte is het raadzaam om van tevoren te reserveren en zo te voorkomen dat je voor een dichte deur staat of dat je lang moet wachten. Zo kun je zorgeloos genieten van al het moois dat Brabant te bieden heeft, zonder dat je te maken krijgt met de drukte die soms kan ontstaan. Dus, ga jij binnenkort naar Brabant? Volg deze tips om de drukte te vermijden!