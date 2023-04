Kom jij uit Brabant en wil je werken in de groene sector? Bekijk de tips

Wanneer je woont in Brabant en je wilt werkzaam zijn in de groene sector, dan is het verstandig om het één en ander gereed te hebben voordat je begint. Je wilt namelijk goed aan de slag gaan voor je nieuwe baan. Hieronder lees je een paar tips die je kunnen helpen om de perfecte baan te vinden die bij jou past.

1. Oriënteren

Allereerst is het belangrijk om jezelf te oriënteren bij de verschillende vacatures die er te vinden zijn in Brabant. Kijk bijvoorbeeld naar de bedrijven en kijken bij welk bedrijf je hart sneller gaat kloppen. Om een mooi overzicht te vinden van de verschillende vacatures vind je op AB Werkt een rijtje met allemaal vacatures in de groene sector. Wanneer je een vacature hebt gevonden waar jij je thuis voelt, dan is het tijd om door te gaan naar de volgende tip!

2. De juiste studie

Voordat je kunt gaan solliciteren bij een nieuwe baan, is het verstandig om te weten of je de juiste studie hebt gedaan. Wanneer je wilt gaan werken in de groene sector, dan is het handig om daar ook voor gestudeerd te hebben. Op die manier weet je zeker dat je genoeg kennis hebt om de baan uit te voeren. Kijk dus eerst naar de voorwaarden van de vacature voordat je begint met de sollicitatie. Wanneer je in de groene sector aan de slag wilt gaan, dan is het dus verstandig als je kennis hebt over de groene sector en zijn werkwijzen.

3. Goed CV

Daarnaast is het ook enorm belangrijk om je CV op orde te hebben. Op je CV kun je verschillende zaken op een rijtje zetten zodat het bedrijf een inzicht heeft in wie je bent. Zo kun je je gegevens invullen zoals je woonplaats, je naam, je geboortedatum en een foto die jou omschrijft.

Daarnaast is het ook goed om zaken in te vullen zoals je vorige banen, je opleidingen en eventuele referenties. Zo kun je bijvoorbeeld aan je oude baas vragen of die een stukje over jou wil schrijven. Hoe jij bent op de werkvloer, wat ze aan je hebben gehad als bedrijf en hoe jij bent als persoon. Wanneer je al die dingen verzameld hebt en uitleg hebt gegeven over je vorige baantjes, dan is het tijd om je CV de deur uit te sturen.

4. Solliciteren maar!

Als vierde is het verstandig om te gaan solliciteren. Je hebt als het goed is een leuke vacature gevonden die helemaal past bij jou. Het is tijd om het bedrijf een berichtje te sturen met dat je geïnteresseerd bent in de vacature. Daarnaast stuur je ook je CV mee met het berichtje. Op die manier weet het bedrijf precies wie ze voor ze hebben, mocht je op gesprek komen. Ook is het verstandig om een motivatiebrief mee te sturen. Vertel het bedrijf waarom jij geschikt bent voor de vacature en waarom ze jou aan moeten nemen. Ook vertel je in een motivatiebrief waarom je wilt werken bij het bedrijf. Zo heeft het bedrijf precies op een rijtje hoe jij bent en waarom je wel of niet geschikt bent om de vacature te vervullen.

5. Gesprek

Wanneer je alle vorige stappen hebt uitgevoerd, dan is het misschien wel tijd voor het gesprek. Je wilt natuurlijk goed voorbereid zijn bij het sollicitatiegesprek. Zorg er daarom altijd voor dat je er representatief uitziet. Op die manier zie je er niet alleen verzorgd uit, maar ook netjes. Je wilt namelijk een goede indruk achterlaten bij je eventuele baas.

Als tweede is het het ook verstandig om gewoon lekker jezelf te zijn. Zenuwen mogen er ook zeker zijn, maar probeer die te onderdrukken door simpele ademhalingsoefeningen. Zo ga je niet zo snel de mist in en kun je rustig een gesprek voeren met je eventuele nieuwe baas. Laat het gesprek rustig op je af komen en wie weet heb je wel je droombaan te pakken in de groene sector!