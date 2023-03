‘Keuken met verse producten voorziet in behoefte’

1 uur geleden

Een jaar geleden namen Youri en Claudia van Alem supermarkt PLUS aan de Van Beekstraat over van Ronald van der Horst. ,,Het was een bijzonder jaar”, stelt Youri. ,,Niet alleen voor ons, maar voor alle ondernemers, denk ik.”

Hij doelt op de inval van Rusland in Oekraïne, zo’n vier weken voordat Claudia en hij supermarkteigenaren werden. De oorlog had, en heeft, nadrukkelijk invloed op de handel in Europa. ,,De meelprijzen schoten bijvoorbeeld omhoog. En de energietarieven ook. Dat stelt je voor uitdagingen.”

2022 was ook het jaar van boerenprotesten en -blokkades. Youri: ,,Komen bestellingen wel aan en hoe laat, dat was niet altijd te voorspellen. Kortom: een uitzonderlijke periode.”

Hij vervolgt: ,,De eerste tijd waren Claudia en ik eveneens druk bezig met kennismaken. Met alle medewerkers, klanten natuurlijk en de buurt. Dat is prima gelukt.”

VERBOUWEN

De jonge ondernemers staken de handen flink uit de mouwen en besloten de supermarkt grondig te verbouwen. Youri: ,,De koelingen waren verouderd. Bij het vervangen daarvan komt heel wat kijken, dan moeten er bijvoorbeeld ook allerlei leidingen uit. Dus pakten we meteen de hele winkel grondig aan. We konden tevens de nieuwste huisstijl van PLUS introduceren.”

De verbouwing vond plaats in de laatste twee weken van januari. Sinds de heropening kunnen klanten gebruikmaken van handscanners en zelfscankassa’s. Daarnaast zijn er ook twee ‘gewone’ lijnkassa’s. Youri: ,,Zelfscannen biedt veel klanten gemak. In een moderne supermarkt hoort het erbij.”

Gemak speelt ook een rol bij eten. Midden in de winkel bevindt zich een keuken waar verse producten worden bereid. Broodjes, maar ook pizza’s en grillgerechten. ,,Een belangrijke afdeling”, aldus Youri, ,,waar we de komende jaren zeker verder op focussen. Ik denk dat we in een grote behoefte voorzien. Van mensen die een lekker broodje willen nuttigen tijdens de lunch tot klanten die een keer niet zelf koken, maar toch smakelijk willen eten.”

PLUS Van Alem is ook al voorbereid op een verandering die zaterdag ingaat. ,,Vanaf 1 april zit er statiegeld op blikjes. Om rijen te voorkomen, hebben we nu twee emballageapparaten.”

Als supermarkteigenaars hebben Youri en Claudia de vrijheid om hun assortiment af te stemmen op de klant. ,,Ik speel in op specifieke wensen. Nu hier vlakbij een Turkse winkel gesloten is, bied ik bijvoorbeeld halal producten.” In november ondersteunde PLUS Van Alem de dag van de gezonde school door het Baanderherencollege van fruit te voorzien en eerder kregen bewoners van zorgexpertisehuis Liduina lentebloeiers. ,,We staan midden in de buurt. Met service kunnen wij ons onderscheiden. Daar doen we dan ook ons uiterste best voor.”