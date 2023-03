Zakelijke mededeling: Wat te doen bij een arbeidsongeval?

di 21 mrt., 06:03

Bij incidenten op de werkplek hebben werkgevers verschillende verantwoordelijkheden. Volg deze stappen om er zeker van te zijn dat u bij elk incident met letsel op de werkplek aan alle voorwaarden voldoet.

De plaats delict beveiligen

Alle ernstige incidenten moeten naar behoren worden onderzocht, dus moet de plaats delict zo snel en met zo min mogelijk verstoring worden beveiligd. Dit is de volgende prioriteit, nadat al het mogelijke is gedaan voor de gewonden.

Misschien moet het gebied worden afgezet of op een andere manier worden beperkt om de toegang te beperken. Dit is niet alleen belangrijk om besmetting van bewijsmateriaal tot een minimum te beperken, maar ook om zoveel mogelijk apparatuur en materialen te behouden en secundaire incidenten te voorkomen.

Vul het vereiste papierwerk in

Zodra de directe situatie zo goed mogelijk is afgehandeld, is de volgende stap het invullen van het juiste papierwerk. U moet een incidentenrapport opstellen en binnen 24 uur uw arbeidsongevallenverzekering op de hoogte stellen.

De juristen schrijven voor dat werkgevers werkgerelateerde letsel- en ziekte dossiers opstellen en bijhouden met behulp van het OSHA-formulier 300. Sommige WA-verzekeraars hebben speciale programma’s om klanten bij deze procedure te begeleiden. Zo niet, dan raden wij u aan professioneel advies in te winnen bij uw verzekeringsagent.

Een programma voor terugkeer naar het werk opstellen

Zelfs kleine verstuikingen en verrekkingen kunnen leiden tot weken of zelfs maanden afwezigheid, en hoe langer een werknemer weg is, hoe moeilijker het voor hem kan zijn wanneer hij terugkeert. Om hen te helpen zo snel en veilig mogelijk terug te keren in het ritme van de werkplek, is het een goed idee om een terugkeerprogramma in te voeren met aangepaste taken om de overgang te vergemakkelijken.

Zodra iemand medisch is goedgekeurd om weer aan het werk te gaan, maar niet in staat is - of nog niet in staat is, om zijn eerdere verantwoordelijkheden te vervullen, kunnen de aangepaste taken worden ingevoerd. Ze kunnen vergelijkbaar zijn met het vroegere werk van een werknemer, of heel anders, en zelfs op een geheel nieuwe afdeling liggen. Ook over het aantal uren dat iemand in zijn terugkeerprogramma werkt, moet per geval worden beslist.

Deze overgangsfuncties houden werknemers uit de langdurige arbeidsongeschiktheid en kunnen uw kosten als werkgever verlagen. Bovendien profiteert uw bedrijf van het feit dat een ervaren medewerker ter plaatse blijft, terwijl de vaardigheden, het vertrouwen en de emotionele band van uw werknemer met het bedrijf behouden blijven.

Bekijk het incident

Zodra er officiële rapporten zijn ingediend en het onderzoek is afgerond, bekijk dan goed wat er is gebeurd. Probeer te begrijpen wat er precies is misgegaan en waarom. Bekijk al het werk dat al gedaan is over het incident en praat met zoveel mogelijk getuigen. Dit zal ook het arbeidsmoraal ten goede komen, omdat de werknemers het gevoel zullen hebben dat zij een waardevolle bijdrage leveren aan uw inspanningen. Een letselschadejurist kan je verder helpen als er letselschade is opgetreden bij een bedrijfsongeval Amsterdam bijvoorbeeld.

Kijk ook naar verslagen van eerdere gebeurtenissen en controleer of er eerder soortgelijke incidenten hebben plaatsgevonden. Richt u bij uw evaluatie op het voorkomen van toekomstige incidenten in plaats van op het aanwijzen van de schuldige. Dit zal het moreel verder verhogen en een positieve sfeer op de werkvloer bevorderen.